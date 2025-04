Orange renouvelle ses Livebox avec le Wi-Fi 7 et booste ses débits fibre

C'est officiel ! Orange vient de dévoiler une refonte majeure de sa gamme de box internet avec deux nouveaux modèles équipés du Wi-Fi 7 : la Livebox S et la nouvelle Livebox 7. L'opérateur historique augmente également les débits de certaines offres fibre sans modifier ses tarifs. Une réponse claire aux récentes offensives de Free et Bouygues Telecom.

Deux nouvelles box pour simplifier la gamme

Orange simplifie drastiquement son catalogue en introduisant deux box principales. La Livebox 7 version 2 (que l'opérateur appelle simplement "Livebox 7") conserve le design vertical de son prédécesseur mais intègre désormais nativement le Wi-Fi 7, tout comme les iPhone 16. Elle équipe les offres haut de gamme Livebox Up et Livebox Max.

La grande nouveauté est l'arrivée de la Livebox S, qui remplace la vieillissante Livebox 5 sur toutes les offres, sauf la moins chère et Sosh. Avec son design compact et vertical, elle représente un bond technologique considérable pour le milieu de gamme. Elle embarque également le Wi-Fi 7, permettant des connexions sans fil jusqu'à 70% plus rapides qu'en Wi-Fi 6 selon l'opérateur.

Seul bémol : contrairement aux précédentes Livebox 6 et 7, ces nouvelles box ne prennent en charge que deux bandes de fréquences (2,4 GHz et 5 GHz), abandonnant la bande 6 GHz qui était présente sur les modèles précédents.

Des débits revus à la hausse sans augmentation de prix

Orange profite de ce renouvellement pour booster les débits de certaines offres. L'abonnement Livebox Up s'aligne désormais sur l'offre Max avec un débit symétrique de 8 Gbit/s (contre 2 Gbit/s en téléchargement et 800 Mbit/s en envoi auparavant).

L'offre Livebox Fibre voit également son débit doubler, passant de 1 Gbit/s à 2 Gbit/s en téléchargement, et de 700 Mbit/s à 800 Mbit/s en envoi. Cette formule bénéficie maintenant de la nouvelle Livebox S et du Wi-Fi 7, pour un tarif inchangé de 29,99 euros/mois pendant douze mois, puis 42,99 euros/mois.



Voici un récapitulatif des nouvelles offres box d'Orange :

Offre Box Débit descendant Débit montant Wi-Fi TV Prix Livebox Max Fibre Livebox 7 v2 8 Gbit/s 8 Gbit/s Wi-Fi 7 200+ chaînes, Décodeur TV 6 34,99€/mois pendant 6 mois puis 57,99€/mois Livebox Up Fibre Livebox 7 v2 8 Gbit/s 8 Gbit/s Wi-Fi 7 200+ chaînes, Décodeur TV 6 29,99€/mois pendant 6 mois puis 51,99€/mois Série Spéciale Livebox Fibre Livebox S 1 Gbit/s 700 Mbit/s Wi-Fi 6 200 chaînes 39,99€/mois Livebox Fibre Livebox S 2 Gbit/s 800 Mbit/s Wi-Fi 6 200 chaînes 42,99€/mois Just Livebox Fibre Livebox 5 1 Gbit/s 700 Mbit/s Wi-Fi 5 Non inclus 19,99€/mois pendant 6 mois puis 33,99€/mois

Pour ceux qui n'ont besoin que d'une offre internet, Orange est clairement en retrait de la concurrence. Avec une offre moins bonne en tous points et plus chère que les Freebox Pop S et Bbox Pure Fibre, il n'y a aucune raison d'opter pour l'offre la plus basse de l'opérateur historique.



L'opérateur met également en avant l'éco-conception de ses nouvelles box, avec une réduction de l'empreinte carbone de 8% pour la Livebox 7 et de 15% pour la Livebox S par rapport à la Livebox 5. Les matériaux utilisés sont en plastique recyclé et recyclable, et les blocs d'alimentation sont récupérés d'anciennes Livebox.

Avec cette refonte, Orange rattrape son retard sur Free et Bouygues Telecom qui proposaient déjà le Wi-Fi 7 dans leurs offres. L'opérateur historique mise sur la qualité de son réseau fibre et sur cette nouvelle génération de box pour conserver sa position de leader sur le marché français.