Orange propose une Livebox 7 avec Wi-Fi 7 en Roumanie

Au cours de la conférence OpenTech 2024 qui se tient actuellement à Paris, Orange a dévoilé plusieurs innovations, parmi lesquelles une nouvelle Livebox destinée exclusivement au marché roumain. Cette Livebox 7 spécifique est notamment équipée du Wi-Fi 7.

Focus sur l'Innovation à OpenTech

Pendant trois jours, Orange a mis en avant les innovations de ses équipes, non seulement de France mais aussi de pays comme la Pologne et la Roumanie.



Dans un espace discret, l'opérateur historique a présenté la Livebox 7 Essential, qui marque une première pour l'opérateur historique français avec l'intégration du WiFi 7. Cette box est spécifiquement conçue pour le marché roumain.



La Livebox 7 Essential conserve la silhouette verticale caractéristique des box Orange avec les branchements à l'arrière. Cependant, elle présente des différences notables, notamment en termes de design. Elle abandonne le tissu premium pour une coque en plastique, évoquant presque une impression 3D, et est fabriquée principalement à partir de plastique recyclé, bien que ne pas atteignant encore les 100%.

Elle offre une connectique simple mais fonctionnelle, incluant :

Deux ports Ethernet

Un port USB

Une prise RJ11 pour le téléphone fixe

Un port coaxial pour la télévision

Technologie simple mais avancée

Cette "nouvelle" box, bien que dotée d'une connectique minimale, se distingue par son adoption précoce du WiFi 7, faisant d'elle la première chez Orange à proposer cette technologie avancée de réseau sans fil que l'on retrouve notamment sur l'iPhone 16. On a d'ailleurs été déçu de ne pas avoir droit au Wi-Fi 7 sur les tout derniers Mac M4.



Autre différence, la Livebox 7 Essential dispose d'une seule carte à l'intérieur, simplifiant potentiellement sa construction et son entretien. En clair, il s'agit d'une version "lite" de notre Livebox, mais avec un réseau sans fil plus rapide. Pas mal !



Via