Orange lance sa Flybox 5G+ Home avec Wi-Fi 7

Orange fait évoluer son offre fixe alternative avec le lancement de sa nouvelle Flybox 5G+ Home, désormais équipée du Wi-Fi 7. Cette mise à jour technologique positionne l'opérateur face à la concurrence de Free sur le segment des box 5G destinées aux foyers.

Une montée en puissance technique notable

La nouvelle Flybox 5G+ Home d'Orange intègre plusieurs améliorations substantielles par rapport à sa version précédente. Le passage au Wi-Fi 7 bi-bande constitue l'évolution la plus marquante, permettant une meilleure gestion des appareils connectés — jusqu'à 128 simultanément. Les débits progressent également avec 1,5 Gbit/s en réception et 250 Mbit/s en émission, soit une amélioration significative du débit montant qui passe de 100 à 250 Mbit/s. Evidemment, la data est toujours illimitée sur cette offre.

L'intégration de la technologie L4S pour optimiser la latence et les quatre récepteurs intégrés renforcent la proposition technique. Orange mise aussi sur la simplicité avec une installation plug-and-play, sans intervention technique nécessaire.

Une alternative intéressante malgré ses limites

Cette offre à 42,99€/mois (29,99€ pour les 18-26 ans) présente un positionnement tarifaire plus élevé que Free, mais se justifie par un réseau de bien meilleure qualité. Pour les utilisateurs d'iPhone et d'appareils Apple récents, le Wi-Fi 7 apporte une réelle valeur ajoutée, notamment pour les transferts de fichiers volumineux ou l'utilisation d'applications gourmandes en bande passante.

Le véritable enjeu réside dans la couverture 5G+ d'Orange. Si celle-ci s'avère généralement solide dans les zones urbaines, les situations où la 5G+ est disponible mais pas la fibre restent relativement rares. Cette Flybox trouve donc sa légitimité principalement comme solution de secours ou pour les foyers rencontrant des dysfonctionnements avec leur connexion filaire existante. Pour les étudiants qui vivent dans des résidences où il n'est pas toujours possible de souscrire à une box classique, c'est également une excellente alternative au partage de connexion intempestif qui peut devenir pénible.