Free Mobile lance le premier VPN gratuit intégré au réseau mobile

free-mobile forfait iphoneFree Mobile vient de franchir une étape inédite en lançant mVPN, le premier service VPN gratuit intégré directement dans le réseau d'un opérateur mobile. Cette innovation, disponible sans surcoût pour les abonnés Free 5G et Série Free, bouleverse un marché dominé par des solutions payantes souvent complexes à configurer.

Un VPN intégré au cœur du réseau

Contrairement aux applications VPN traditionnelles que les utilisateurs d'iPhone doivent télécharger sur l'App Store, Free mVPN s'active directement depuis l'espace abonné ou l'application Free. Cette approche technique permet un chiffrement de bout en bout sans installation supplémentaire, rendant le service accessible même aux moins technophiles.

L'activation se fait en un clic pour une durée de 12 heures renouvelables, sans limitation de données. Le service fonctionne aussi bien sur le smartphone que sur les appareils connectés via partage de connexion, une fonctionnalité particulièrement appréciée des utilisateurs Apple qui partagent régulièrement leur connexion entre iPhone, iPad et Mac.

free mobile mvpn

Une alternative économique aux VPN premium

Cette initiative de Xavier Niel s'inscrit dans une logique de démocratisation des outils numériques. Alors que les services VPN premium coûtent généralement entre 5 et 15 euros par mois, Free offre cette fonctionnalité gratuitement à ses 13 millions d'abonnés mobiles.

Pour les utilisateurs d'iPhone habitués aux solutions payantes comme NordVPN ou ExpressVPN, cette gratuité représente une économie non négligeable, même si les fonctionnalités restent plus basiques qu'un service dédié. Il n'est pas exemple pas possible de choisir son pays de connexion pour le moment.

Un effet de bord sur les restrictions françaises

Le choix technique de Free de router le trafic via l'Italie et les Pays-Bas produit un effet collatéral intéressant : le contournement automatique des blocages imposés aux sites pornographiques en France depuis août dernier. Cette conséquence, présentée comme fortuite par l'opérateur, rappelle l'époque du Minitel rose et l'ADN provocateur de Free.

Cette nouveauté pourrait inspirer les autres opérateurs et redéfinir les standards du marché mobile français.


11 réactions

Zeego - iPhone premium

@appleaddict011
Qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas informaticien ? On se connait ? 🤔

16/09/2025 à 21h52

Zeego - iPhone premium

@Morzyloeuil
La sécurité de quoi ? De vos données ?
Est-ce qu'on peut être sûr qu'un VPN nous protège à 100% alors que les serveurs gardent les logs pendant un certain temps ? Personnellement, j'en doute un peu. Après, si vous avez suffisamment confiance et que vous êtes satisfait, ça me va.

16/09/2025 à 21h51

appleaddict011 - iPhone premium

@Zeego
en permanence si quand une personne télécharge beaucoup tous les jours sur des sites qui sont bloqués on a pas le choix :) y a que les non informaticiens comme toi qui se pose ce genre de question 😂 de nos jours y prennent les infos perso sans prevenir les sites malveillants donc oui c'est nécessaire à son domicile d'avoir un vpn pour répondre à ta question

16/09/2025 à 21h23

Morzyloeuil - iPhone

@Zeego
Pour la sécurité, que ce soit mes appareils ou ceux de ma famille, vpn h24.

16/09/2025 à 20h55

Zeego - iPhone premium

@Morzyloeuil
Mon commentaire est juste un avis personnel et non pas une critique sur les usages de chacun.
Mais plutôt que de poster un long pavé indigeste, je vous pose la question suivante : pourquoi utilisez-vous un VPN en permanence à votre domicile ?

16/09/2025 à 20h26

Morzyloeuil - iPhone

@Zeego
@Zeego
Pour quelle raison ?
Depuis plusieurs années, que ce soit a mon domicile ou dans mon entreprise, l’ensemble des appareils sont connectés par le biais d’un vpn, quelque soit l’appareil.

16/09/2025 à 19h53

Zeego - iPhone premium

Ça parait peu pratique mais, normalement on ne devrait jamais avoir besoin d'être connecté en permanence à un VPN...

16/09/2025 à 19h31

Morzyloeuil - iPhone

Vppn a reconnecter manuellement toutes les 12H est très peu pratique, principalement pour ceux qui comme moi utilisent un vppn quotidiennement sur leurs appareils.

16/09/2025 à 18h51

Elricaac - iPhone

Pas tout à fait même si pour certaines chaînes ça pourrait passer
Par ex si vous êtes en Italie et que vous souhaitez regarder une chaîne française (comme France 2 ou autres je vous laisse choisir votre chaîne) et que le VPN se connecte via l’Espagne et ben ça ne marchera pas.
Il faut être connecté « depuis » la France

16/09/2025 à 18h34

Gansta972 - iPhone

Si c’est solide ce truc. C’est une belle avancée depuis l’étranger on pourra regarder la Tv depuis n’importe quelle destination. Et pas que …….

16/09/2025 à 17h46

alain - iPad

du porno gratuit et a volonté ! merci qui ? merci free !

16/09/2025 à 17h29

