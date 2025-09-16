Free Mobile lance le premier VPN gratuit intégré au réseau mobile

Free Mobile vient de franchir une étape inédite en lançant mVPN, le premier service VPN gratuit intégré directement dans le réseau d'un opérateur mobile. Cette innovation, disponible sans surcoût pour les abonnés Free 5G et Série Free, bouleverse un marché dominé par des solutions payantes souvent complexes à configurer.

Un VPN intégré au cœur du réseau

Contrairement aux applications VPN traditionnelles que les utilisateurs d'iPhone doivent télécharger sur l'App Store, Free mVPN s'active directement depuis l'espace abonné ou l'application Free. Cette approche technique permet un chiffrement de bout en bout sans installation supplémentaire, rendant le service accessible même aux moins technophiles.

L'activation se fait en un clic pour une durée de 12 heures renouvelables, sans limitation de données. Le service fonctionne aussi bien sur le smartphone que sur les appareils connectés via partage de connexion, une fonctionnalité particulièrement appréciée des utilisateurs Apple qui partagent régulièrement leur connexion entre iPhone, iPad et Mac.

Une alternative économique aux VPN premium

Cette initiative de Xavier Niel s'inscrit dans une logique de démocratisation des outils numériques. Alors que les services VPN premium coûtent généralement entre 5 et 15 euros par mois, Free offre cette fonctionnalité gratuitement à ses 13 millions d'abonnés mobiles.

Pour les utilisateurs d'iPhone habitués aux solutions payantes comme NordVPN ou ExpressVPN, cette gratuité représente une économie non négligeable, même si les fonctionnalités restent plus basiques qu'un service dédié. Il n'est pas exemple pas possible de choisir son pays de connexion pour le moment.

Un effet de bord sur les restrictions françaises

Le choix technique de Free de router le trafic via l'Italie et les Pays-Bas produit un effet collatéral intéressant : le contournement automatique des blocages imposés aux sites pornographiques en France depuis août dernier. Cette conséquence, présentée comme fortuite par l'opérateur, rappelle l'époque du Minitel rose et l'ADN provocateur de Free.

Cette nouveauté pourrait inspirer les autres opérateurs et redéfinir les standards du marché mobile français.



