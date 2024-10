Des sites pornographiques populaires seront interdits en France sous 15 jours

Game over ! Plusieurs sites pornographiques populaires en France vont bientôt devenir inaccessibles, les opérateurs français ont reçu l’ordre de la cour d’appel de Paris de bloquer l’accès à Tukif, XHamster… La raison ? Ces sites n’ont pas mis en place les vérifications nécessaires pour s’assurer que des mineurs n’accèdent pas à leur catalogue de vidéos pour adulte.

La seule solution restera le VPN

La France s’apprête à bloquer plusieurs sites pornographiques dans les 15 jours à venir. XHamster, Tukif, Mrsexe et Iciporno devront être inaccessibles d’ici le 1er novembre, aussi bien sur les box internet que via les forfaits mobiles de tous les opérateurs. Cette décision pourrait aussi concerner des géants comme Pornhub, RedTube, YouPorn et Xnxx.



Cette décision fait suite à une plainte déposée par deux associations de protection de l’enfance. Elles reprochent à ces sites de ne pas avoir mis en place de véritables barrières pour empêcher les mineurs d’accéder à des contenus inadaptés. Selon les associations, le simple fait de poser la question “Êtes-vous majeur ?” pour accéder à des milliers de vidéos, dont certaines au contenu potentiellement violent, est clairement insuffisant et alarmant.

Les associations estiment que les plateformes doivent assumer une responsabilité plus grande en matière de protection des mineurs.

L’Arcom et la vérification de l’âge

Face à cette problématique, l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a récemment durci ses exigences. Elle demande désormais à ces sites de mettre en place des systèmes plus rigoureux de vérification de l’âge, comme l’utilisation d’une carte bancaire pour confirmer la majorité des visiteurs.



La cour d’appel de Paris a déjà appliqué cette décision aux sites hébergés en dehors de l’Union européenne. Pour les plateformes basées dans l’UE, la décision dépendra d’un avis prochain de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Toutefois, pour ceux qui seront bloqués, des moyens comme l’utilisation de VPN ou la modification du DNS pourraient permettre de contourner ces restrictions.



Cette offensive judiciaire contre les sites pour adultes pourrait bien s’étendre à d’autres plateformes dans les semaines à venir. Les sites cités en début d’article sont toujours accessibles à l’heure actuelle, mais deviendront inaccessibles depuis la France d’ici quelques jours.