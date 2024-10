Apple augmente les prix des iPhone 15 en France

En général, quand un fabricant de smartphone s'apprête à lancer une nouvelle gamme, celui-ci n'augmente pas les prix à quelques mois avant l'annonce et le lancement. Cependant, chez Apple, les iPhone se vendent tellement bien que l'entreprise n'hésite pas à s'offrir ce luxe en augmentant les tarifs. La gamme iPhone 15 qui est commercialisé depuis septembre 2023 fait aujourd'hui l'objet d'une hausse tarifaire, qui reste toutefois très légère.

Les iPhone 15 augmentent

En observant l'Apple Store en ligne français, on peut remarquer que les prix des iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ne sont plus les mêmes qu'hier. En effet, Apple a discrètement augmenté les prix officiels à seulement 2 mois environ du lancement des iPhone 16 en France. Au programme, on ne retrouve pas de hausse de prix excessive, mais très légère :

L'iPhone 15 passe de 969€ à 970,95€

L'iPhone 15 Plus passe de 1119€ à 1120,95€

L'iPhone 15 Pro passe de 1229€ à 1230,95€

L'iPhone 15 Pro Max passe de 1479€ à 1480,95€

Cette petite hausse de prix n'est pas justifiée par Apple. À notre connaissance, il n'y a eu aucune augmentation de la TVA ni de nouvelle taxe que doit payer Apple sur chaque vente d'iPhone.

L'explication pourrait se trouver au niveau des composants internes, même si les prix de chaque composant est fixé au moment de la signature du contrat avec les fournisseurs, certains peuvent faire face à une augmentation du coût de production, ce qui provoque une hausse de prix facturé à Apple. Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse qui ne peut être confirmée comme Apple n'a pas encore fait de déclaration officielle.

D'autres augmentations du côté des iPhone 14, iPhone 13 et iPhone SE

Apple provoque aussi une hausse tarifaire sur la gamme iPhone 14 et sur la dernière génération de l'iPhone SE :

L'iPhone 14 est disponible à 872,95€ (au lieu de 869€)

L'iPhone 14 Plus est disponible à 972,95€ (au lieu de 969€)

On retrouve également une évolution tarifaire pour l'iPhone 13, Apple le commercialise maintenant à 752,95€ contre 749€ avant. En ce qui concerne l'iPhone SE, celui-ci passe de 529€ à 532,95€.



Bien sûr, ces nouveaux prix concernent que l'Apple Store en ligne, les revendeurs sont libres de choisir leurs propres prix et pour la majorité, il est bien plus bas pour écouler plus facilement les stocks. C'est le cas chez Amazon ou encore chez la Fnac.



Est-ce que cette hausse de prix touchera aussi les iPhone 16 ? Pour le moment, impossible de le dire, Apple fait toutefois son maximum pour conserver les prix d'une année à l'autre et éviter les augmentations trop importantes qui pourraient handicaper les ventes d'iPhone.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.