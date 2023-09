Apple Store : grève générale pour la sortie de l'iPhone 15 en France

Mauvaise nouvelle pour les clients qui doivent se rendre en Apple Store vendredi ou samedi. Suite à une réunion qui s'est tenue ce jour, les syndicats appellent à un mouvement de grève massif de la part de tous les salariés d'Apple Store français. Pile pour la sortie des iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Mauvaise nouvelle pour Apple France. Suite à une réunion qui s'est mal passée aujourd'hui entre la direction et les délégués syndicaux, les Apple Store seront en grève vendredi 22 septembre et samedi 23 septembre.



Une grève effective sur tout le territoire et pas uniquement pour les Apple Store localisés en région parisienne. Une très mauvaise nouvelle, d'autant plus que c'est à cette date que sort officiellement l'iPhone 15.

Une manifestation est prévue ce samedi place de l'Opéra à Paris près d'un Apple Store. Les grévistes sont clairs, ils veulent une augmentation des salaires de minimum 7 %. En face, la direction ne souhaite pas monter au-dessus de 4.5 % et propose également d'ajouter un euro supplémentaire sur les tickets restaurants.



Insuffisant selon Albin Voulfow, délégué national CFDT chez Apple Retail, qui jour la carte de l'inflation pour justifier cette menace de grève. Les représentants syndicaux martellent que la proposition de la direction n'est pas du tout en adéquation avec le coût actuel de la vie en France.

Déclaration d'Albin Voulflow :

La direction nous a dit qu’on était bien lotis chez Apple, que le futur de la société pouvait être mis en danger en cas de grève. Mais avec l’inflation et la période compliquée pour les salariés, on a décidé de se faire voir et de parler de nos revendications. On a eu une conversation stérile avec la direction...



Si on s’en tenait à ce qu’on nous propose l’entreprise, la majorité des salariés seraient revalorisés en dessous de l’inflation. Sachant qu’on est la plus grosse boîte du monde, ça nous paraît inconcevable.



On n’est pas heureux de faire grève car les salariés aiment fortement leur boîte. Ça va être bruyant. On n’empêchera pas les clients de rentrer mais il faudra qu’ils s’arment de patience.

À première vue, la majorité des employés devrait suivre le mouvement. Comme indiqué ci-dessus, il ne sera pas impossible d'entrer dans un Apple Store et de récupérer son iPhone 15. En revanche, il va falloir s'armer de patience et arriver le plus tôt possible.



En plus d'une revalorisation salariale, les salariés veulent la fin du gel des recrutements en Apple Store, une harmonisation des avantages d'entreprise et une clarification sur la vision stratégique à long terme.



