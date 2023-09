Les premiers tests de l'iPhone 15 Pro sont unanimes !

Les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d'Apple sortiront officiellement ce vendredi 22 septembre, à la fois en magasin et en livraison chez les clients. Alors que nous avons déjà parlé des avis sur l'iPhone 15 et iPhone 15 Plus, voici que certains médias triés sur le volet, en grande majorité américains, partagent en exclusivité les premiers tests. Si aucun d'entre eux ne s'aventurera à être trop critique envers la pomme, sous peine de perdre son accréditation officieuse, on trouve tout de même quelques pistes d'améliorations au milieu des louanges.

Rappel des nouveautés de l'iPhone 15 Pro

Parmi les atouts des iPhone 15 Pro mis en avant par Apple lors de la présentation officielle, on trouve un port USB-C, un cadre en titane plus léger et plus solide, un bouton Action personnalisable, une puce A17 Pro ultra performante, une mémoire vive accrue de 8 Go, des bordures plus fines autour de l'écran et plusieurs améliorations au niveau de l'appareil photo, notamment un téléobjectif amélioré avec un zoom optique jusqu'à 5 fois plus puissant sur le modèle Pro Max, ainsi qu'une capture en 24 mégapixels.

En attendant de recevoir les nouveaux iPhone 15 à la rédaction, voici un tour d'horizon des avis du web.

Les premiers tests et avis

Allison Johnson de The Verge a salué la simplicité du port USB-C :

Je sais que nous avons tous des avis partagés sur l'USB-C, mais laissez-moi vous parler d'une chose merveilleuse qui s'est produite : la batterie du 15 Pro Max était faible, alors j'ai débranché le câble de charge USB-C de mon MacBook Air et je l'ai branché directement sur le téléphone. Pas besoin de chercher un autre câble. Pas de dongles. Juste un chargeur USB-C qui alimente un iPhone USB-C.

Elle rappelle également que le bouton Action peut fonctionner comme un déclencheur physique lorsque l'application Appareil photo est ouverte, à la place des boutons de volume :

J'ai réglé le bouton d'action du 15 Pro Max pour ouvrir l'appareil photo, ce que je pensais vraiment apprécier. Il fait même office d'obturateur lorsque vous utilisez le bouton d'action pour ouvrir l'appareil photo, et j'adore un bouton d'obturateur physique. Mais c'est un peu long, et après la première semaine, je ne trouve pas cela plus facile que de glisser sur l'écran d'accueil pour lancer l'appareil photo et d'appuyer sur le bouton de réduction du volume pour prendre des photos. J'ai cependant d'autres idées pour le bouton d'action, et l'avantage est que vous pouvez l'expérimenter jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaise.

Côté photo, la journaliste estime qu'il est plus constant que les concurrents :

Côte à côte avec l'autre téléphone Pro doté d'un zoom 5x, le Pixel 7 Pro de Google, le téléobjectif du 15 Pro Max tient bien la route. Le Pixel 7 Pro conserve plus de détails de couleurs dans la pénombre, même si je vois un peu plus de détails fins dans la verdure de l'image de l'iPhone. Mais il n'est pas nécessaire de faire du pixellisme pour constater que l'iPhone produit une image plus sombre dans l'ensemble. L'image du Pixel 7 Pro est juste un peu plus claire et plus nette, même si le niveau de détail est à peu près le même. Et le Samsung Galaxy S23 Ultra ? Il les surpasse tous les deux avec son objectif 10x.



Parmi les trois, l'iPhone ne remporte pas toutes les catégories - mention spéciale à l'excellent mode portrait du Samsung Galaxy S23 Ultra - mais après une semaine de prises de vue dans des conditions très variées, le 15 Pro est celui qui a le plus de chances d'offrir les couleurs que je recherchais de manière constante. C'est l'expérience familière de l'appareil photo de l'iPhone, mais avec un peu plus de flexibilité dans les options de composition.

Kif Leswing de CNBC s'est attardé sur le poids, vraiment bluffant :

Apple affirme que l'iPhone 15 Pro 6 pouces pèse 187 grammes, soit 9 % de moins que le modèle de l'année dernière. L'iPhone 15 Pro Max, doté d'un écran plus grand de 6,7 pouces, pèse 8 % de moins. Mais dans la pratique, on a l'impression d'une réduction encore plus importante. Si je reviens à mon ancien iPhone 14 Pro, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une brique. La différence de poids entre les Pro de cette année et ceux de l'année dernière est perceptible même avec une coque.

Idem chez Wired à propos du cadre en titane, Julian Cukkattu précisant qu'il est vraiment résistant :

Le cadre de l'iPhone 15 Pro est désormais en titane, un métal plus léger, plus durable et plus résistant aux rayures que l'acier inoxydable qui le précédait. La durabilité, c'est bien, mais ce qui m'importe le plus, c'est la sensation de légèreté. Le téléphone est si léger par rapport à l'iPhone 14 Pro qu'il m'a d'abord semblé bon marché, mais je m'y suis rapidement habitué. Le passage au titane permet au Pro de gagner environ 10 % de poids. Ce n'est pas grand-chose sur le papier, mais cela fait vraiment la différence lorsque vous tenez le téléphone au-dessus de votre visage en faisant du doomscroll au lit.

J'ai vu des rapports en ligne de personnes qui parlaient de la "décoloration" du titane sur les bords, mais ce n'est pas vrai. J'ai remarqué que dans un étui, les boutons de l'étui laissent un anneau autour des boutons physiques du téléphone qui sont un peu plus clairs que le reste du bord du cadre. En frottant avec un chiffon en microfibre humide, on se débarrasse de cette bavure et de toutes les autres. (Le Pro aime les taches). Cette décoloration est moins prononcée sur la couleur Natural Titanium (la couleur supérieure) que sur la couleur Blue Titanium, mais je ne peux pas parler pour les autres couleurs. Ce n'est pas un problème au dos du téléphone, qui est un beau verre mat.

Mark Spoonaeur de Tom's Guide a évoqué l'autonomie de la batterie :

Lors de notre test de batterie, qui consiste à surfer en continu sur le web avec une luminosité d'écran de 150 nits, l'iPhone 15 Pro a tenu 10 heures et 53 minutes. C'est 40 minutes de plus que l'iPhone 14 Pro et près de 2 heures de plus que le Pixel 7 Pro. Nous considérons qu'une autonomie de 11 heures ou plus est excellente.

Même son de cloche chez Inverse à propos de l'autonomie :

En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, les iPhone 15 Pro ont la même durée nominale que les iPhone 14 Pros. Apple annonce jusqu'à 23 heures (vidéo) / 20 heures (vidéo en streaming) / 75 heures (audio) sur l'iPhone 15 Pro et jusqu'à 29 heures (vidéo) / 25 heures (vidéo en streaming) / 95 heures (audio) sur l'iPhone 15 Pro Max.



D'après mes tests, cela correspond à une journée complète d'autonomie avec l'iPhone 15 Pro et à près d'une journée et demie avec l'iPhone 15 Pro Max. Le kilométrage de votre batterie variera en fonction des applications, des widgets, du réglage de l'écran toujours allumé, etc. Mais "toute la journée" semble être la référence qu'Apple s'efforce de maintenir.



Matthew Panzarino de TechCrunch a insisté sur la nouvelle capacité de zoom optique 5x de l'iPhone 15 Pro Max :

Et nous n'avons même pas commencé à parler du téléobjectif 5x de 120 mm à tétraprisme. Cette chose est une réussite incroyable à tous points de vue. Il ne se contente pas de fonctionner, c'est probablement le meilleur appareil photo jamais conçu par Apple.

Il a ensuite testé la partie vidéo 4K à 60 images / seconde :

Pour être honnête, j'étais plutôt sceptique à l'idée de pouvoir filmer en 4K60 sur mon appareil. Je pensais que l'autonomie de la batterie s'en ressentirait, que le téléphone chaufferait et qu'il ne serait pas très performant dans les conditions de faible luminosité en raison de problèmes de fréquence d'images. Rien de tout cela n'était vrai. En fait, comme vous pouvez le voir dans les séquences que nous avons filmées pour notre évaluation vidéo, le Max Pro n'a pas seulement fait le poids face à une caméra vidéo de qualité professionnelle, mais il a même surpassé cette caméra dans certaines situations de faible luminosité et de luminosité variable.

Quant à la partie gaming, TechRadar a pu testé Resident Evil Village :

Capcom m'a donné un accès de test à la version portée de Resident Evil : Village. Il s'agissait d'un fichier volumineux que j'ai dû télécharger chez moi en WiFi. Une fois qu'il a été chargé, j'ai tout de suite vu un problème. Le jeu est conçu pour les consoles et leurs manettes. Sans manette, Resident Evil affichait les commandes à l'écran - tous les boutons que l'on trouve habituellement sur une manette de console encombraient l'écran de 6,7 pouces. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une manette physique, j'ai donc emprunté une des manettes Xbox supplémentaires de mon fils et je l'ai connectée au téléphone via Bluetooth.



Je ne suis pas un grand joueur, mais le rend est très beau sur l'écran de 6,7 pouces. Néanmoins, sur un si petit écran de console de jeu, il est frustrant de perdre ne serait-ce qu'un peu d'espace au profit de la Dynamic Island.



Les graphismes n'ont jamais pris défaut. Je n'ai remarqué qu'un seul point de pixellisation au début du jeu, lorsqu'une ombre ne tenait pas tout à fait sur la neige. Cette expérience s'est répétée, ce qui m'amène à me demander si ce n'est pas plutôt l'A17 Pro qui est en cause, mais plutôt le portage du jeu de la console vers le mobile.



Le jeu était par ailleurs réactif et le son était excellent. Lorsque j'ai mis mes AirPods Pro, j'ai eu droit à une expérience vraiment captivante et immersive ; une expérience suffisamment bonne pour que je proclame que les jeux de qualité console sont enfin arrivés sur le téléphone portable.

Conclusion des tests

Tous les testeurs sont unanimes, l'iPhone 15 Pro place la barre très très haut en termes de performances, de qualité de finition et d'expérience. L'USB-C est simple, l'appareil photo capable de tout gérer, la puce A17 Pro est un phénomène et le nouveau design, subtilement retouché, améliore la prise en main. Les quelques griefs ne sont en aucun cas rédhibitoires, mais une piste pour l'iPhone 16 Pro...



Points forts Points faibles USB-C

Design magnifique

Appareil photo 48 mp

Dynamic Island

Batterie (surtout du Plus)

Performances de haut vol Le port USB-C décevant

Toujours un écran 60 Hz

Encore derrière l'iPhone 14 Pro, mais bien moins cher

Vidéos tests

