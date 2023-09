Les différences entre l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro pour 260 € d'écart

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro sont les tout derniers modèles de la marque à la pomme, en version standard ou Plus / Pro Max. Après avoir comparé l'iPhone 15 à l'iPhone 14, puis l'iPhone 15 Pro à l'iPhone 14 Pro, voyons désormais les différences entre l'iPhone 15 de base et l'iPhone 15 Pro, vendu 260 euros plus cher. Les deux téléphones de 6,1 pouces ont de solides arguments, mais l'écart de prix justifie-t-il de dépenser plus ?

Guide d'achat de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro

L'année dernière, les principales différences entre l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro étaient la l'écran toujours actif, le rafraîchissement à 120 Hz, la Dynamic Island, l'appareil photo largement plus performant ainsi qu'une autonomie de près de 15 % plus importante.



Avec l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro, Apple a rapproché les deux gammes en ajoutant la Dynamic Island et l'appareil photo 48 mégapixels à tous les modèles, ainsi qu'un port USB-C. Mais pour démarquer les "Pro", l'entreprise de Tim Cook a ajouté un châssis en titane, un bouton d'Action, la puce A17 Pro, la puce Ultra Wideband de deuxième génération, les photos en mode portrait de nouvelle génération, mais les modèles d'iPhone "Pro" et non Pro d'Apple sont plus différents que jamais.



Voici un tableau clair des différences majeures entre les deux iPhone 2023 qui font pratiquement le même poids, une première depuis la séparation en deux gammes.

Le tableau comparatif iPhone 15 vs iPhone 15 Pro

iPhone 15 iPhone 15 Pro Châssis Conception en aluminium et en verre Design en titane et en verre texturé Dimensions Hauteur : 147,6 mm

Largeur : 71,6 mm

Épaisseur : 7,8 mm Hauteur : 146,6 mm

Largeur : 70,6 mm

Épaisseur : 8,25 mm

Bordures plus fines autour de l'écran Poids 171g ou 201g (Plus) 187g ou 221g (Pro Max) Bouton Interrupteur sonnerie/silencieux Bouton d'action personnalisable Écran OLED Super Retina XDR

60 Hz OLED Super Retina XDR

ProMotion avec des taux de rafraîchissement adaptatifs de 1 à 120 Hz

Affichage toujours actif SoC Puce bionique A16 (5 nm)

CPU 6 cœurs

GPU 5 cœurs

Moteur neuronal 16 cœurs Puce A17 Pro (3 nm)

CPU 6 cœurs (jusqu'à 10 % plus rapide)

GPU 6 cœurs avec ray-tracing accéléré par le matériel (jusqu'à 20 % plus rapide)

Moteur neuronal 16 cœurs (jusqu'à 2 fois plus rapide)

Décodeur AV1 dédié Localisation Puce U1 Puce U2 trois fois plus précise et performante RAM 6 Go de mémoire 8 Go de mémoire Appareil photo Système à double caméra "avancé"

Appareil photo principal de 48 mégapixels avec ouverture ƒ/1,6

Appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels avec ouverture ƒ/2.4

Zoom optique 0,5x, 1x et 2x

Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur

Flash True Tone Système de triple caméra "Pro"

Appareil photo principal de 48 mégapixels avec ouverture ƒ/1,78 et capteur plus grand

Appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels avec ouverture ƒ/2,2

Téléobjectif de 12 mégapixels avec ouverture ƒ/2,8 (unité avec capteur plus grand, conception de tétraprisme plié et module de changement de capteur 3D d'autofocus sur le modèle Pro Max uniquement)

Zoom optique 0,5x, 1x, 2x, 3x et 5x (5x sur Pro Max uniquement)

Stabilisation optique d'image à déplacement de capteur de deuxième génération

Flash True Tone adaptatif

Scanner LiDAR

Portraits en mode nuit

Photographie macro

Apple ProRAW

Enregistrez de la vidéo directement sur un lecteur externe

Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 30 ips (60 ips avec enregistrement externe)

Enregistrement vidéo macro, y compris le loo-mo et le time-lapse

Enregistrement vidéo du journal

Système d'encodage couleur de l'Académie

Enregistrement vidéo spatiale pour Apple Vision Pro USB-C Vitesses de transfert USB 2 (jusqu'à 480 Mo/s) Vitesses de transfert USB 3 (jusqu'à 10 Gbit/s, 20 fois plus rapides)

Transfert instantané des images ProRAW de 48 mégapixels sur Mac via USB 3

Prise en charge de DisplayPort pour une sortie vidéo HDR jusqu'à 4K Connectivité Connectivité Wi-Fi 6 Connectivité Wi-Fi 6E

Technologie Thread Autonomie Durée de vie de la batterie de 20 ou 26 heures (Plus) Durée de vie de la batterie de 23 ou 29 heures (Pro Max) Capacité stockage Options 128 Go, 256 Go et 512 Go Options 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To (pas de 128 Go sur Pro Max) Couleurs Options jaune, bleu, rose, vert et noir Options titane naturel, de titane bleu, de titane blanc et de titane noir Prix Commence à 969 € Commence à 1 229 €

Conclusion du comparatif

En toute logique, l'iPhone 15 Pro offre un grand nombre d'améliorations par rapport à l'iPhone 15 standard, mais qui ne seront pas forcément utiles et indispensables à tous les types de clients. Avec 260 euros de plus, vous obtenez un écran 120 Hz doté de la fonctionnalité "always-on", le bouton Action personnalisable et une plus grande autonomie, notamment.



Mais ce n'est pas tout, car si vous êtes amateurs de jeux et / ou de photos / vidéos, la puce A17 Pro et les 2 Go de mémoire supplémentaire permettent d'aller encore plus loin avec des jeux exclusifs à venir comme Resident Evil Village ou bien des possibilités de prise de vue inédites. L'iPhone 15 Pro propose 10 fonctions d'appareil photo supplémentaires, dont un zoom 3x (voire 5x sur le Pro Max), le mode macro, les nouveaux Portraits, etc.



L'iPhone 15 standard reste toutefois un grand cru avec l'USB-C, la Dynamic Island qui lui donne le même look et un appareil photo principal de 48 mégapixels. Vous pouvez choisir l'iPhone 15 plutôt que l'iPhone 15 Pro en raison du prix, mais aussi si vous n'êtes pas à un hardcore-gamer (la puce A16 est déjà très performante), un vidéaste (les photos sont presque aussi bonnes) ou encore un geek absolu voulant tout ce qui se fait de mieux. Dans le cas contraire, l'iPhone 15 reste un appareil très équilibré, en particulier pour les clients moyens et ceux qui viennent d'un modèle beaucoup plus ancien. On aurait simplement aimé un taux de rafraîchissement un peu plus élevé, 90 voire 120 Hz. Mais là, on chipote.

Acheter un iPhone 15

Bien que les stocks soient tendus à cause de la forte demande, vous pouvez commander l'iPhone 15 / 15 Pro

