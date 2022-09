Apple va différencier encore plus les iPhone 15 et iPhone 15 Pro

Apple différenciera davantage ses modèles d'iPhone "Pro" et non "Pro" avec l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro de l'année prochaine, selon Ming-Chi Kuo, analyste spécialiste des questions Apple. Ce n'est pas si surprenant que cela, la firme ayant pris un virage cette année avec les iPhone 14 et l'Apple Watch 8.

Apple vise le très haut de gamme

Dans une série de tweets, Kuo a déclaré qu'une différenciation accrue de la gamme d'iPhone augmenterait les ventes des modèles "Pro". À cette fin, Kuo a déclaré que "Apple va également commencer à créer une différenciation entre l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 15 Pro", en utilisant une "stratégie précise de segmentation des produits pour générer plus de ventes/profits sur un marché mature."

Cette démarcation se concrétiserait vraisemblablement en donnant à chaque appareil de la gamme iPhone 15 des caractéristiques différentes, ce qui donnerait plus d'arguments pour passer sur les modèles d'iPhone 2023. Les seules caractéristiques qui différencient les iPhone 14 et 14 Plus, ainsi que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, sont la taille de l'écran et l'autonomie de la batterie.



On ne sait pas encore très bien comment les capacités pourraient être réparties sur la gamme d'iPhone 15, certaines fonctions comme la Dynamic Island devant s'étendre à toute la sélection d'appareils, mais l'iPhone 15 Pro Max pourrait être le seul modèle à disposer d'un système de téléobjectif périscopique. Et de notre côté, on imagine qu'Apple pourrait réserver un tout nouveau design aux iPhone 15 Pro, pour marquer le coup. Les iPhone de base auront donc toujours un an de retard sur le style, mais aussi la puce AXX.



L'une des raisons pour lesquelles Apple est en mesure de le faire, même si l'innovation matérielle est devenue plus difficile et que le marché a mûri, serait due au fait que le "camp Android ne représente toujours pas une menace pour Apple sur le marché haut de gamme" en raison de la valeur de la marque et des inconvénients de l'écosystème. Cela étant dit, Kuo a ajouté que le transfert par Qualcomm des puces haut de gamme pour les appareils Android de Samsung à TSMC, le fournisseur de puces d'Apple, ainsi qu'une poussée agressive vers les téléphones pliables, pourraient aider Android à regagner du terrain dans les années à venir.



Mise à jour : Kuo suggère de nouveaux noms de puces :