Brevet : Apple développe un capteur photo qui rivalise avec l'œil humain

1 com

Apple explore une nouvelle technologie de capteur d'image qui pourrait révolutionner la photographie mobile et professionnelle. Un brevet récemment publié révèle des ambitions considérables pour égaler, voire dépasser, la plage dynamique de l'œil humain.

Un capteur révolutionnaire aux performances cinéma

Le brevet d'Apple intitulé "Image Sensor With Stacked Pixels Having High Dynamic Range And Low Noise" dévoile une architecture de capteur empilé promettant jusqu'à 20 stops de plage dynamique. Pour mettre cette performance en perspective, l'iPhone 16 Pro Max actuel offre environ 11 à 13 stops selon les mesures de CineD, tandis que la caméra professionnelle ARRI ALEXA 35 atteint environ 15 stops.

Cette technologie empilée combine deux couches distinctes : une puce de capteur qui capture la lumière via des photodiodes, et une puce logique qui traite les données avec suppression du bruit intégrée. L'innovation clé réside dans le mécanisme LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) permettant à chaque pixel de stocker la lumière selon trois niveaux de charge différents, s'adaptant automatiquement à la luminosité de la scène.

Des implications majeures pour l'écosystème Apple

Cette avancée pourrait transformer plusieurs produits Apple. L'iPhone 17 Pro ou l'Apple Vision Pro 2 pourraient bénéficier de capacités HDR cinématographiques, d'enregistrement vidéo sans bruit en temps réel et d'une qualité d'image professionnelle dans des formats ultra-fins.

Plus stratégiquement, ce développement signale qu'Apple pourrait s'affranchir de sa dépendance à Sony pour ses capteurs haut de gamme. L'entreprise de Cupertino maîtrisant déjà la conception de puces avec ses processeurs A et M, cette extension vers les capteurs d'image semble logique. Couplée au Neural Engine et à l'intégration logiciel-matériel caractéristique d'Apple, cette technologie pourrait même permettre à la marque de concurrencer Canon, Sony ou RED sur certains segments professionnels.

Bien qu'il ne s'agisse que d'un brevet, cette recherche illustre l'ambition d'Apple de redéfinir les standards de l'imagerie numérique, depuis le silicium jusqu'aux algorithmes de traitement. C'est encore une illustration de l'importance maîtriser l'intégralité de sa chaîne de valeur quand on construit un produit.