Apple développe un casque Vision Air plus fin et noir

Selon le leaker et collectionneur de prototypes Kosutami, Apple travaille sur un nouveau casque de réalité mixte doté d’un design plus fin et léger, avec une finition bleu-noir dite "minuit". Selon lui, Apple l'aurait appelé Vision Air, ce qui est plausible.

Dans un récent post sur X, Kosutami a révélé que le Vision Air utilisera du titane pour le boîtier de la batterie et certains composants internes afin de réduire son poids, tout en conservant un extérieur en aluminium avec la nouvelle finition. Contrairement au Vision Pro, disponible uniquement en coloris argent, le Vision Air adopte cette esthétique plus sombre. Kosutami a également partagé des images d’un nouveau connecteur de style Lightning à huit broches, contre douze pour le Vision Pro, suggérant une refonte technique plus large.

Apple devrait lancer un Vision Pro 2 avec une puce M5 entre l’automne 2025 et le printemps 2026. Cependant, le "Vision Air" pourrait correspondre aux rumeurs d’un casque plus abordable en développement.



Kosutami a un historique mitigé au rayon des rumeurs Apple, mais il a notamment prédit avec justesse en 2023 le remplacement du bracelet boucle moderne en cuir par une version FineWoven, partagé des images réelles des bracelets FineWoven pour Apple Watch, révélé le câble Thunderbolt 4 pour l’iPhone 15 Pro, ainsi que des détails sur le design thermique amélioré et la batterie redessinée de l’iPhone 16 Pro.



Et voici le tweet en question :

Our next friend in the Vision lineup is so thin, features titanium to reduce weight, including the connectors and the battery, and all comes with iPhone 5-era black- which looks like graphite dark blue. And be noted: this might not called as ---Pro but you can Air it out.