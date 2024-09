Apple abandonne les coques FineWoven mais pas le portefeuille MagSafe

L'an dernier, le lancement en grande pompe de la gamme FineWoven avec l'iPhone 15 avait fait grand bruit. Mais suite aux nombreux retours d'utilisateurs pointant du doigt la piètre durabilité de ce matériau au quotidien, Apple a finalement décidé de mettre un terme à ses coques FineWoven pour iPhone. Un seul rescapé a survécu à cette hécatombe : le portefeuille MagSafe.

Le portefeuille MagSafe, dernier survivant de la gamme FineWoven

Lors de la keynote iPhone 16 plus tôt dans la journée, le terme "FineWoven" n'a pas été prononcé une seule fois. Apple a bien dévoilé de nouvelles coques MagSafe en plastique et silicone, mais aucune trace des modèles FineWoven à l'horizon.

En parcourant la boutique en ligne d'Apple cependant, on se rend compte que le FineWoven n'est pas tout à fait mort. Disons plutôt... presque mort.

La firme de Cupertino a en effet commercialisé un nouveau produit FineWoven pour la gamme iPhone 16 : le "Portefeuille FineWoven avec MagSafe", proposé à 69€. Quatre coloris distinctifs sont disponibles :

Noir

Mûre

Vert foncé

Bleu intense

Si vous souhaitez perpétuer l'héritage de la marque FineWoven, ce portefeuille pour iPhone 16 est désormais l'unique moyen d'y parvenir. Au passage, les bracelets FineWoven d'Apple Watch sont également abandonnés par Cupertino.

Le FineWoven, un matériau controversé

Le matériau FineWoven, ou tissage fin en français, a essuyé beaucoup de critiques parmi les utilisateurs se plaignant d'une détérioration trop rapide à leur goût. Si Cupertino n'a jamais reconnu publiquement le problème, l'entreprise abandonne tout de même ce produit. Mais le fait qu'Apple conserve le portefeuille au catalogue laisse à penser que ce modèle a essuyé moins de critiques que les coques FineWoven pour iPhone. Depuis l'abandon du cuir, Apple ne propose plus de matériau premium pour ses coques et se concentre sur le plastique et le silicone qui ont fait leurs preuves.

Et vous, avez-vous rencontré des problèmes avec vos accessoires FineWoven cette année ? Le portefeuille vous tente-t-il malgré tout ?