Le Studio Display 2 aurait une puce A19 Pro

Une récente découverte dans le code de la firme de Cupertino révèle que le futur Studio Display de seconde génération (attendu pour l'année prochaine) embarquera la puce A19 Pro, un choix technique qui interroge autant qu'il intrigue.

Une puce avant-gardiste pour un écran

L'information provient de l'analyse de code Apple effectuée par MacRumors, qui a identifié le nom de code J427 pour ce nouveau moniteur. Le plus surprenant ? Cette puce A19 Pro n'existe pas encore officiellement sur le marché. Elle devrait faire ses débuts dans les iPhone 17 Pro et Pro Max attendus le mois prochain, avant de migrer vers cet écran professionnel. Notez que la rumeur fait bien état de la version Pro de l'A19, ce qui promet une puissance démesurée pour un écran. Connaissant Apple, cette puissance sera forcément proportionnelle au prix du produit...

Cette décision marque une évolution notable par rapport au Studio Display actuel, lancé en 2022 avec la puce A13 Bionic — déjà vieillissante de trois ans à l'époque. D'ailleurs, au moment de l'annonce, cela avait surpris tout le monde qu'une puce d'iPhone soit intégrée dans un écran. Apple semble vouloir continuer cette tendance en dotant son futur moniteur d'une puissance de calcul bien supérieure aux besoins apparents.

Vers de nouvelles fonctionnalités intelligentes ?

Cette puissance de calcul excédentaire laisse présager l'arrivée de fonctionnalités inédites. Actuellement, la puce du Studio Display gère Center Stage, l'audio spatial et les commandes "Dis Siri". Mais l'A19 Pro pourrait permettre l'intégration d'Apple Intelligence directement dans l'écran, transformant ce dernier en véritable hub intelligent.

Le calendrier de sortie prévu pour début 2026 coïnciderait avec le renouvellement de la gamme Mac M5. Apple pourrait également profiter de cette mise à jour pour intégrer la technologie mini-LED, améliorant significativement luminosité et contraste.



Source