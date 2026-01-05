Le micro MV88 de Shure passe à l'USB-C pour l'iPhone

Shure relance son microphone emblématique MV88 avec un connecteur USB-C direct, retrouvant la simplicité plug-and-play qui avait fait le succès de la version Lightning originale auprès des créateurs mobiles.Bien que les microphones intégrés des iPhone se soient nettement améliorés grâce aux avancées matérielles et logicielles, ils restent en retrait face à une solution externe professionnelle.

Enfin de l'USB-C !

Le nouveau MV88 USB-C se branche directement sur les iPhone récents, les appareils Android, tablettes ou ordinateurs portables, transformant votre téléphone en enregistreur portable puissant sans câble ni adaptateur - contrairement au kit intermédiaire MV88+.

Ce condensateur stéréo compact propose quatre directivités (stéréo, cardioïde mono, bidirectionnelle mono et mid-side brut), ainsi qu’une orientation réglable : inclinez-le vers l’avant pour les vidéos selfie ou vers le haut pour les prises classiques.



Pour une utilisation simple, le mode Auto Level ajuste automatiquement le gain en temps réel afin d’éviter les saturations ou les niveaux trop bas, tandis que le Denoiser en temps réel supprime intelligemment les bruits de fond pour un son propre dans n’importe quel environnement. Il suffit de brancher et d’enregistrer.



Les utilisateurs avancés accèdent à des préréglages ou à des contrôles manuels via les applications gratuites MOTIV Audio et Video de Shure (ou MOTIV Mix sur ordinateur), incluant gain, EQ 5 bandes, limiteur, compresseur, filtre passe-haut et largeur stéréo.



Au prix de 159 $, il offre une qualité audio comparable aux populaires micros-cravate sans fil visibles sur les vlogs YouTube - sans clip apparent, sans geste gênant à la main, sans souci de batterie ou de coupures sans fil. Le Shure MV88 USB-C est disponible dès maintenant outre-Atlantique, une mise à niveau fiable et discrète pour un son mobile professionnel. Mais en France, à date, la page Amazon indique que l'accessoire n'est pas encore en stock.

Télécharger l'app gratuite MOTIV Audio

