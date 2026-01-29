Les AirTags 2 sont disponibles à la Fnac et sur Amazon

C'était rapide. À peine quelques jours après son lancement officiel sur l'Apple Store, le nouvel AirTag de deuxième génération débarque chez les revendeurs habituels. Si vous n'avez pas encore passé commande, c'est peut-être l'occasion de profiter de vos avantages fidélité ou d'une livraison plus flexible, même si l'Apple Store garde un petit atout dans sa manche.

Les mêmes prix, mais d'autres avantages

Inutile d'espérer une guerre des prix immédiate sur ce nouveau produit. Que ce soit sur Amazon ou à la Fnac, la grille tarifaire est strictement identique à celle d'Apple : comptez 35 € pour la balise à l'unité et 119 € pour le pack de quatre. Seul bizarrerie, la Fnac a l'habitude d'ajouter 99 centimes à tous les prix, ce qui est très énervant.

Alors, pourquoi ne pas passer par l'Apple Store ? C'est simple : si vous êtes abonné Amazon Prime ou Adhérent Fnac, vous bénéficierez sans doute d'une livraison plus rapide ou gratuite sans minimum d'achat. C'est aussi le moment idéal pour utiliser d'éventuels chèques-cadeaux qui traînent.



Notez toutefois que l'Apple Store conserve l'exclusivité de la gravure gratuite (emojis ou initiales), un détail pratique pour différencier vos balises si vous en possédez plusieurs.

L'AirTag 1 en promotion : l'heure des bonnes affaires ?

L'arrivée du nouveau modèle crée une situation intéressante pour les chasseurs de bons plans. Les revendeurs doivent écouler les stocks de la première génération, qui restent très performants pour la majorité des usages.

Sur Amazon, l'ancien modèle (simplement nommé "Apple AirTag") est déjà affiché sous la barre des 30€ l'unité ou 99€ le pack de 4. C'est une économie non négligeable si vous n'avez pas besoin de la précision accrue de la puce U2 ou du haut-parleur amélioré de la V2.

Soyez simplement vigilant au moment de cliquer : les fiches produits se ressemblent beaucoup. Assurez-vous de sélectionner la mention "2ᵉ génération" si vous voulez le tout dernier modèle. À mesure que les semaines vont passer, attendez-vous à voir le prix des stocks restants de la première génération fondre.



Enfin, si vous vous demandez quelles piles acheter (et surtout celles à éviter) pour vos AirTags, vous pouvez consulter notre guide dédié tout frais.

