Razer vend une housse pour MacBook pour charger iPhone et Android en MagSafe

Razer a lancé une housse pour ordinateur portable de 16 pouces, soit la taille exacte d'un MacBook Pro, compatible MagSafe dotée d'une fonction de charge sans fil intégrée pour les smartphones et petits appareils comme les écouteurs. La housse intègre deux zones de charge sans fil compatibles MagSafe sur le rabat supérieur : l'une offre jusqu'à 15 W pour un téléphone, l'autre jusqu'à 5 W pour des écouteurs (ou appareils similaires comme une montre). Cela permet de charger simultanément un iPhone et des AirPods ou une Apple Watch. En revanche, elle n'est pas conçue pour charger deux iPhones en même temps, en raison des limites de puissance et des contraintes d'espace.

Razer propose un accessoire tout-en-un

L'alimentation se fait via un câble USB-C, à brancher sur un adaptateur de 30 W minimum ou directement sur un ordinateur compatible (comme un Mac). Les vitesses de charge sont plafonnées à 15 W, inférieures au maximum de 25 W pris en charge par les iPhones récents en charge sans fil.



La protection est renforcée avec un rembourrage intégré pour amortir les chutes, une doublure intérieure douce et pelucheuse anti-rayures, des coins renforcés contre les chocs, et un extérieur en polyester noir durable, résistant à l'usure et à la pluie légère.

Conçue pour accueillir les ordinateurs portables jusqu'à 16 pouces (y compris le MacBook Pro 16 pouces), les aimants des zones de charge font office de fermeture sécurisée une fois la housse pliée pour le transport. Mais des modèles de 14 pouces sont également compatibles.



Prix : 139,99 € (disponible dès maintenant sur le site Razer et chez certains revendeurs comme Amazon).



Une bonne idée, un peu chère, mais pratique pour ceux qui bossent en mode nomade en emportant leur Mac, iPhone et AirPods.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.