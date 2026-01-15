Nouvelle preuve de l’arrivée d’un Apple Studio Display 2 en 2026

Voici une nouvelle preuve qu’Apple prépare au moins un nouvel écran pour 2026. D’après les dernières rumeurs, il s’agirait plutôt d’un Studio Display, mais il faudra encore patienter jusqu’à l’annonce officielle dans les prochains mois.

Apple prépare un nouveau Studio Display (ou Pro Display XDR)

Une base de données réglementaire chinoise vient de révéler l’existence d’un nouvel écran Apple portant le numéro de modèle A3350. Cette découverte suggère une fois de plus qu’Apple travaille activement sur la prochaine génération de son Studio Display ou de son Pro Display XDR.

Le dossier déposé auprès des autorités chinoises confirme que ce nouveau modèle sera équipé d’une dalle LCD (Mini-LED ?) haute performance. Cette information ne permet malheureusement pas de déterminer avec certitude s’il s’agit d’un Studio Display 2 ou d’un Pro Display XDR de nouvelle génération, puisque les deux modèles actuels utilisent déjà cette technologie. En revanche, cela écarte définitivement l’hypothèse d’un passage à l’OLED pour ce modèle particulier.



Les rumeurs entourant un nouveau Studio Display se multiplient depuis plusieurs mois. Les sources de l’industrie évoquent l’ajout du ProMotion permettant un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, une fonctionnalité déjà présente sur les MacBook Pro et les iPad Pro. Le support HDR ferait également partie des nouveautés attendues, offrant une meilleure gestion des contrastes et de la luminosité. Côté processeur, Apple envisagerait d’intégrer une puce A19 ou A19 Pro, succédant à l’actuelle puce A13 Bionic qui date de 2019.

L’adoption d’un rétroéclairage mini-LED reste une possibilité crédible pour ce nouveau Studio Display. Cette technologie, déjà utilisée sur certains MacBook Pro et iPad Pro, conserverait une dalle LCD tout en améliorant drastiquement la luminosité maximale et le ratio de contraste. Le dossier réglementaire ne contredit donc pas cette hypothèse qui circule depuis plusieurs mois dans les milieux spécialisés.



Le timing de cette découverte intrigue également les observateurs. L’actuel Studio Display avait été enregistré dans la même base de données chinoise environ trois mois avant son lancement en mars 2022. Si Apple suit un calendrier similaire, le nouveau modèle pourrait être dévoilé autour de mars ou avril 2026. Une présentation conjointe avec le prochain Mac Studio équipé de puces M5 serait logique d’un point de vue stratégique.



Le Pro Display XDR, lancé en décembre 2019, reste quant à lui dans l’ombre des rumeurs. Peu d’informations circulent sur une éventuelle mise à jour de cet écran professionnel haut de gamme, pourtant vieux de plus de six ans. La patience des professionnels de la création commence à s’user face à ce silence prolongé d’Apple sur l’évolution de sa gamme d’écrans externes.



