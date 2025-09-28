Apple va lancer la production des MacBook M5 et du Studio Display 2

Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, dans sa dernière lettre dominicale, Apple approche de la production de masse pour plusieurs produits, avec des lancements prévus entre fin 2025 et le premier trimestre 2026. La liste inclut les MacBook Pro M5 (noms de code J714 et J716), les MacBook Air M5 (J813 et J815) et deux nouveaux moniteurs Mac de 27 pouces (J427 et J527), dont un rafraîchissement de l'écran Studio Display.

Une tonne de nouveaux produits Apple

Alors qu’Apple va donc inaugurer la puce M5 sur ses ordinateurs portables, la firme de Cupertino va également lancer un Vision Pro M5, un iPad Pro, une nouvelle Apple TV et un HomePod mini 2 d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, l'entreprise travaille sur un iPhone 17e, un iPad économique et un iPad Air probablement équipé d'une puce M4, prévus pour le premier semestre 2026, probablement au printemps. Pour ces trois derniers, les nouveautés devraient être bien maigres.

Bien que l'avancement vers la production de masse soit un signe de progrès, un lancement en octobre ou novembre 2025 reste peu probable.



Rappelons que le MacBook Pro M6 de prochaine génération sera bien plus intéressant pour ceux qui peuvent patienter car il offrira un écran OLED, un nouveau design et donc, la puce M6 gravée en 2 nm, contre 3 nm pour la M5.



Du côté des écrans, espérons que les futurs moniteurs Studio Display passent enfin au 120 Hz !