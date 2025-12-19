macOS Tahoe à l’origine d’un bug d’affichage sur le Studio Display d’Apple

Des utilisateurs de macOS Tahoe rapportent des problèmes persistants de scintillement d’écran, particulièrement avec le Studio Display d’Apple. Un bug gênant qui résiste aux mises à jour successives du système d’exploitation.

macOS Tahoe victime d’un bug d’affichage tenace

Le problème a été signalé dès le début du mois par plusieurs utilisateurs, dont le développeur Dan Moren qui utilise son Mac mini et son MacBook Air connectés à un Studio Display. Les symptômes sont clairement identifiés : de brefs scintillements apparaissent lors du basculement entre applications avec des arrière-plans blancs prononcés, ou pendant le défilement de pages web sur fond clair. Parfois, l’écran peut même clignoter plusieurs fois d’affilée pendant quelques secondes.



Ce qui rend ce bug particulièrement frustrant, c’est son caractère intermittent et imprévisible. Le passage de contenus sombres vers des interfaces lumineuses semble être le déclencheur le plus fiable, mais les scintillements peuvent aussi survenir de manière aléatoire. Les utilisateurs affectés ont tenté diverses solutions : désactiver True Tone, Night Shift ou la luminosité automatique, sans résultats concluants. Certains ont eu l’impression que désactiver Night Shift améliorait légèrement la situation, mais rien de définitif.

Le plus inquiétant réside dans le silence d’Apple face à cette situation. Les mises à jour macOS 26.1 et 26.2 n’ont apporté aucune correction, et plusieurs témoignages suggèrent même que la version 26.2 aurait aggravé le phénomène. La firme de Cupertino n’a publié aucune reconnaissance officielle du problème, laissant les utilisateurs dans l’incertitude.



Une question demeure : ce bug touche-t-il exclusivement le Studio Display ou s’étend-il à d’autres moniteurs externes ? Les retours restent contradictoires. Certains propriétaires de Pro Display XDR affirment ne rencontrer aucun souci avec leurs MacBook Pro M4 sous macOS Tahoe, suggérant que le problème pourrait être spécifique au Studio Display ou à certaines configurations matérielles particulières. En attendant une réaction d’Apple, les utilisateurs concernés devront composer avec ces perturbations visuelles qui, bien que brèves, nuisent considérablement à l’expérience utilisateur au quotidien.