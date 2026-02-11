Apple publie la version finale de macOS Tahoe 26.3

En plus d'iOS 26.3, Apple vient de publier macOS Tahoe 26.3, la troisième mise à jour de l’année pour le système au design Liquid Glass. Cette version est surtout orientée corrections et sécurité, avec quelques ajustements bienvenus sur les interactions les plus frustrantes introduites par le nouveau design.

Les nouveautés principales de macOS 26.3

Redimensionnement de fenêtres amélioré : les zones de redimensionnement suivent désormais le rayon des coins arrondis au lieu d’être carrées → fini les clics ratés sur les bords !

Vue "Colonnes" dans Finder : Apple a corrigé les problèmes d’affichage et d’interaction dans la vue en colonnes.

Corrections générales : nombreux bugs résolus, améliorations de performances et stabilité.

Sécurité renforcée : correction d’une cinquantaine de vulnérabilités (dont certaines activement exploitées sur d’autres plateformes).

Pas de nouvelles fonctionnalités marquantes, mais ces petits ajustements rendent l’expérience Tahoe beaucoup plus fluide au quotidien.

Comment installer macOS Tahoe 26.3

Ouvrez Réglages Système > Général > Mise à jour logicielle. La mise à jour fait environ 3,7 Go sur Apple Silicon et 2,5 Go sur Intel. Sauvegardez avec Time Machine avant d’installer. Compatible avec tous les Mac qui tournent sous macOS Tahoe.