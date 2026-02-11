Apple publie HomePod OS 26.3 en version finale
- Alban Martin
- Hier à 21:42
En plus de macOS 26.3, iOS 26.3, tvOS 26.3, watchOS 26.3 et visionOS 26.3, Apple déploie la mise à jour 26.3 sur HomePod et HomePod mini. Comme d’habitude, elle se base sur le logiciel tvOS et apporte surtout des améliorations invisibles mais essentielles.
Les nouveautés principales de HomePodOS 26.3
- Corrections de bugs audio et de réactivité Siri.
- Améliorations de la stabilité du multiroom et de l’intégration avec d’autres appareils.
- Renforcement de la sécurité (correctifs partagés avec l’écosystème).
- Optimisations de performances générales.
À installer sans hésiter pour garder une expérience audio et domotique fluide.
Comment installer HomePod OS 26.3
Ouvrez l’app Maison sur votre iPhone/iPad → touchez votre HomePod → faites défiler vers le bas → Mise à jour logicielle. La mise à jour est souvent automatique si activée dans les réglages du foyer. Ne vous attendez pas à une révolution, il s'agit surtout de rester compatible avec tous les appareils à jour.