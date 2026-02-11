Apple publie HomePod OS 26.3 en version finale

En plus de macOS 26.3, iOS 26.3, tvOS 26.3, watchOS 26.3 et visionOS 26.3, Apple déploie la mise à jour 26.3 sur HomePod et HomePod mini. Comme d’habitude, elle se base sur le logiciel tvOS et apporte surtout des améliorations invisibles mais essentielles.

Les nouveautés principales de HomePodOS 26.3

Corrections de bugs audio et de réactivité Siri.

Améliorations de la stabilité du multiroom et de l’intégration avec d’autres appareils.

Renforcement de la sécurité (correctifs partagés avec l’écosystème).

Optimisations de performances générales.

À installer sans hésiter pour garder une expérience audio et domotique fluide.

Comment installer HomePod OS 26.3

Ouvrez l’app Maison sur votre iPhone/iPad → touchez votre HomePod → faites défiler vers le bas → Mise à jour logicielle. La mise à jour est souvent automatique si activée dans les réglages du foyer. Ne vous attendez pas à une révolution, il s'agit surtout de rester compatible avec tous les appareils à jour.