Apple a déposé la marque homeOS aux USA avant la WWDC 2025

Le système d'exploitation "homeOS", longtemps évoqué par les rumeurs, serait bientôt une réalité, comme en témoignent les récentes dépôts de marque rapportés par diverses sources. Comme vous vous en doutez, la WWDC 25 de la semaine prochaine serait le moment idéal pour lancer une nouvelle catégorie chez la Pomme.

Nouveau dépôt de marque HomeOS

Rappelez-vous, une société écran, Home Operations Suite LLC, a déposé des demandes de marque pour "HOMEOS" dans plusieurs pays, avec un dépôt prioritaire au Liechtenstein en octobre 2024, suivi d'autres dépôts aux États-Unis, en Argentine, au Pérou et ailleurs en avril 2025. La marque est enregistrée au Liechtenstein, mais les demandes sont encore en attente dans les autres pays. Le dépôt aux États-Unis a été repéré par Parker Ortolani et signalé par 9to5Mac.

Bien qu'aucune preuve directe ne relie cette société écran à Apple, la firme a l'habitude d'utiliser ce genre de procédé pour protéger discrètement la propriété intellectuelle de ses produits non annoncés. Par exemple, en mai 2023, une demande de marque pour "VisionOS" avait été déposée par une société inconnue, avant qu'Apple n'annonce le Vision Pro et visionOS lors de la WWDC 2023.



Des références à "homeOS" sont apparues dans des offres d'emploi d'Apple et dans le code de tvOS 17.4, suggérant qu'il pourrait être le système d'exploitation d'un hub domestique intelligent attendu, un HomePod doté d'un écran carré de type iPad (HomePad), pouvant être fixé à une base de haut-parleur ou monté au mur. Ce dispositif permettrait de contrôler des accessoires domestiques intelligents, de passer des appels FaceTime, d'utiliser la fonction d'interphone entre les pièces d'une maison, et pourrait même intégrer une caméra intelligente conçue par Apple pour la sécurité domestique.



Selon toute vraisemblance, la production de masse du HomePad débutera au troisième trimestre 2025, mais il n'est pas clair s'il sera livré aux clients cette année-là ou en 2026, en raison du report des fonctionnalités Siri personnalisées qui demeurent au cœur de l'appareil. Apple pourrait toutefois offrir un aperçu de ce hub domestique lors de la WWDC 2025, qui se tiendra la semaine prochaine. Rendez-vous lundi à 19 heures, heure de Paris, pour le keynote en direct.