Apple enlève en urgence la bêta 2 de HomePod OS 18.1

C’est toujours sympathique de tester les bêtas d’une future mise à jour, on profite des nouveautés avant tout le monde et on peut même faire des retours de bugs directement à Apple, ce qui permet de contribuer aux avancées d’une mise à jour. Cependant, les bêtas sont aussi à double tranchant, tout peut très bien se passer, comme tout peut subitement virer au cauchemar au point de rendre un appareil complètement inutilisable. C’est justement ce que vivent les utilisateurs de la deuxième bêta de HomePod OS 18.1 !

La bêta 2 rend le HomePod non fonctionnel

Coup dur pour les développeurs qui ont installé la deuxième bêta de HomePod OS 18.1, de nombreux témoignages sur X mentionnent que la célèbre enceinte connectée devient complètement inutilisable. Comme l’explique quelques témoignages, une fois la bêta 2 installée, le HomePod peut fonctionner quelques minutes puis ça devient le néant : il ne répond plus au toucher sur le dessus et encore moins aux interactions vocales « Siri » ou « Dis Siri ».



La seule solution qu’ont trouvé les utilisateurs impactés, c’est de restaurer le HomePod avec l’application Apple Configurator disponible sur macOS.

Suite à la découverte de ce bug majeur qui rend complètement inutilisable les HomePod qui ont installé la bêta 2 de l’OS 18.1, Apple a pris la décision de retirer la bêta de ses serveurs, ce qui interrompt instantanément le téléchargement de la bêta.



Apple devrait prochainement proposer une nouvelle version de la bêta 2 de HomePod OS 18.1, mais l’entreprise doit d’abord chercher avec ses développeurs qu’est ce qui s’est passé pour que les HomePod qui ont installé la bêta cessent de fonctionner !



Que ce soit sur l’iPhone, l’iPad, le Mac ou encore le HomePod, installer une bêta est toujours un risque, car celle-ci peut gêner l’expérience utilisateur, voire rendre l’appareil complètement inutilisable. Dans le cas du HomePod, cette situation n’est pas extrêmement grave, car il n’y a pas de données sauvegardées, mais dans le cas d’un iPhone ou d’un Mac par exemple, toutes les données récentes peuvent être perdues si l’utilisateur n’a pas effectuer de sauvegarde avant d’installer la bêta.

HomePod OS 18, une mise à jour légère, mais intéressante

HomePod OS 18 a apporté plusieurs nouveautés aux utilisateurs. Tout d’abord, la fonctionnalité SharePlay permet à plusieurs utilisateurs de contrôler la musique diffusée sur le HomePod via Apple Music, ce qui offre la possibilité à des invités de contribuer à la playlist et de gérer la lecture directement depuis leurs appareils. Ensuite, la prise en charge de l’AirPlay avec l’audio spatial Dolby Atmos améliore l’expérience sonore, rendant la diffusion de musique ou de vidéos encore plus immersive.



Une autre nouveauté importante concerne la possibilité de choisir manuellement un Home Hub pour HomeKit, ce qui permet de mieux contrôler les connexions domotiques, notamment pour ceux qui possèdent plusieurs HomePods ou Apple TV.



