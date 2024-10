HomeAccessory : plus de détails sur le futur HomePod avec écran intégré prévu en 2025

Gurman donne une information supplémentaire au sujet du HomeAccessory. Apparemment, l'écran serait fixé sur un socle arrondi à l'aide d'un bras mécanique. Un design qui s'éloigne de celui évoqué ces dernières années.

HomeAccessory : la maison connectée d'Apple devrait s'étoffer en 2025

Gurman le confirme une fois de plus, Apple va sortir un nouveau produit en 2025. Selon lui, ce serait une sorte de HomePod avec un écran en façade. Un appareil dans l'écosystème homeOS qui renforcerait encore un peu plus la présence de la marque dans les foyers.



Concernant l'écran, l'idée de voir un iPad fixé sur un HomePod ne semble plus au goût du jour. Désormais, on parle d'un plus petit écran au format carré, dont la surface d'affichage serait équivalente à deux iPhone jumelés. Il permettrait de gérer du contenu audio, mais également d'interagir avec des applications comme FaceTime grâce à la caméra intégrée, Calendrier, Notes… De plus, il servirait de récepteur AirPlay.

La présence de l'A18 est indispensable, car il devrait sans trop de suspens être compatible Apple Intelligence, contrairement aux HomePod actuels qui doivent se coltiner un Siri un peu endormi. Même si c'est le tout premier modèle, Gurman pense que le prix restera attractif, du moins en se fixant sur la définition "d'attractif" selon Apple. Autrement dit, pas si abordable que ça.

Un écran incliné et modulable sur un support fixe arrondi

Après avoir fait un récapitulatif de ce que l'on sait déjà, place à la vraie nouveauté du jour. Le journaliste de Bloomberg indique que l'écran serait finalement incliné, modulable et fixé sur un socle fixe. Mieux encore, le support serait arrondi, rappelant étrangement celui de l'iMac G4, sorti en 2002, il y a 22 ans. Son bras modulable permettrait de positionner l'écran sous différents angles.



Malgré l'insistance de Gurman sur ce projet, restons prudents. Bien qu'il semble réellement exister, nous ne sommes pas à l'abri qu'Apple finisse par annuler sa sortie. Au vu des rumeurs, difficile à l'instant T d'y trouver un réel intérêt au quotidien. Espérons qu'Apple nous surprenne dans le bon sens du terme.