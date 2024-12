Le prochain HomePod aurait un écran OLED de la taille d'un iPhone

Les jours se suivent et les informations s'accumulent concernant le futur HomePod. Selon plusieurs sources concordantes, le géant de Cupertino préparerait une nouvelle version de son HomePod intégrant un écran OLED de 6 à 7 pouces. Cette innovation marquerait un tournant stratégique pour Apple dans le domaine de la maison connectée, un secteur où la firme cherche à renforcer sa présence face à des concurrents comme Amazon et Google.

Un écran OLED made in China

La grande surprise vient du choix du fournisseur : c'est le fabricant chinois Tianma qui aurait décroché l'exclusivité pour la fourniture des dalles OLED. L'entreprise, qui se classe quatrième sur le marché domestique chinois derrière BOE et CSOT, aurait réussi à convaincre Apple grâce à des prix particulièrement compétitifs. Selon les sources citées par le Seoul Economic Daily, Tianma proposerait des tarifs inférieurs de 10 à 15 dollars par rapport aux fabricants coréens.



La technologie retenue serait le LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon), une variante plus abordable que le LTPO haut de gamme qu'on retrouve sur les iPhone. Ce choix s'explique logiquement par l'usage prévu : un écran de contrôle domotique n'a pas besoin des mêmes performances qu'un smartphone.

Une sortie toujours prévue pour 2025

Ming-Chi Kuo, analyste réputé pour ses prédictions concernant Apple, table sur une commercialisation au troisième trimestre 2025, après la WWDC. Les premières estimations de production sont relativement modestes, avec environ 500 000 unités prévues pour le second semestre 2025.

Mark Gurman de Bloomberg évoque plusieurs variantes en développement, dont une version équipée d'un écran similaire à l'iPad avec caméra intégrée, et une autre plus audacieuse dotée d'un écran monté sur un bras robotique. Apple travaillerait également sur une centrale domotique au design rappelant l'iMac G4, avec un écran carré et des bordures épaisses.



Cette nouvelle génération de HomePod s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple pour conquérir le marché de la maison connectée. Avec l'intégration d'un écran, le HomePod pourrait devenir un véritable hub central pour contrôler l'ensemble des appareils compatibles HomeKit, renforçant ainsi l'écosystème Apple dans nos intérieurs.