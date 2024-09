Adieu LCD, l'iPhone SE 4 sera bien doté d'un écran OLED

Si les rumeurs disent (enfin) vraies à son sujet, l'iPhone SE de quatrième génération sera lancé au début de l'année prochaine. Pour la première fois, le modèle d'entrée de gamme troquera son "vieux" LCD pour un écran OLED, ce qui signifierait l'adoption complète de la technologie OLED sur tous les modèles d'iPhone.

Adieu LCD

Comme le confirme le Nikkei Asia, cette transition complète des écrans LCD aura un double impact. Outre une qualité en nette progression pour les clients du moins cher des iPhone, elle éliminera également les fournisseurs japonais de longue date Japan Display et Sharp de la chaîne de production de l'iPhone d'Apple.



Les écrans OLED ont été introduits pour la première fois par Apple en 2017 avec l'iPhone X, remplaçant progressivement les écrans LCD dans ses modèles haut de gamme. Ce changement a considérablement affecté les fournisseurs d'écrans LCD. En 2015, JDI et Sharp fournissaient environ 200 millions de panneaux LCD par an pour les iPhones. En 2023, ce chiffre avait fondé pour atteindre environ 20 millions d'unités. Ces dernières années, ces entreprises japonaises fournissaient principalement des panneaux LCD pour les modèles iPhone SE uniquement, ainsi que les iPad.



Actuellement, JDI fournit de petits écrans OLED pour des produits tels que l'Apple Watch et recentre sa stratégie commerciale sur les écrans LCD destinés à l'automobile. De son côté, Sharp réduit ses activités dans le domaine des écrans LCD, qui étaient principalement axées sur les téléviseurs.

BOE et LG en profitent

Parallèlement, Apple s'approvisionnerait en écrans OLED pour le prochain iPhone SE auprès du groupe chinois BOE Technology Group et du sud-coréen LG Display.



Pour le reste, nous savons déjà que l'iPhone SE 4 devrait adopter un design similaire à celui de l'iPhone 14, avec Face ID au lieu de Touch ID, un port USB-C, un bouton Action, un modem 5G conçu par Apple, un processeur A18 et un écran plein, éliminant ainsi le bouton Home. La taille de l'écran devrait passer de 4,7 pouces à 6,06 pouces, et la mémoire vive interne devrait doubler pour atteindre 8 Go, contre 4 Go pour le modèle 2022, afin de devenir compatible avec les fonctionnalités d'Apple Intelligence.



Les fournisseurs d'Apple devraient commencer la production de masse de l'appareil en octobre de cette année, avec une sortie potentielle en janvier 2025. Toutefois, étant donné que tous les modèles précédents d'iPhone SE ont été annoncés en mars, une sortie en mars 2025 est plus plausible selon nous.



Entre temps, nous aurons découvert l'iPhone 16 en quatre versions différentes, et ce, dès lundi avec le keynote "It’s Glowtime".