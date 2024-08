Rumeur : l'iPhone 17 passerait à 12 Go de RAM

Nous évoquions hier la puce A18 des iPhone 16, qui embarquera notamment 8 Go de mémoire vive (RAM) unifiée. Seulement voilà, à deux semaines de la présentation officielle de la nouvelle gamme, nous savons déjà tout des iPhone 16. Les auteurs de fuite se sont donc déjà tournés par l'iPhone 17, le modèle de 2025.

La RAM des iPhone actuels

La mémoire intégrée des iPhone actuels varie selon les modèles : les iPhone 15 et 15 Plus sont équipés de 6 Go de RAM, tandis que les "Pro", l'iPhone 15 Pro et Pro Max, disposent de 8 Go de RAM. Cette différence expliquerait pourquoi la suite d'intelligence artificielle d'Apple, Apple Intelligence, n'est actuellement disponible que sur les modèles Pro.

Pour répondre aux exigences d'Apple Intelligence, il est prévu que les quatre modèles d'iPhone 16, ainsi que l'iPhone SE 4 attendu au printemps, soient tous équipés de 8 Go de RAM, au minimum. Toutefois, selon un utilisateur chinois surnommé "Phone Chip Expert" sur Weibo, les modèles d'iPhone 17 de l'année prochaine pourraient être dotés de 12 Go de RAM pour permettre des applications d'intelligence artificielle encore plus avancées.

Un surplus de 50 % sur l'iPhone 17

L'auteur de la fuite est sûr de ses sources :

Si vous envisagez de passer à un iPhone doté d'une intelligence artificielle, l'iPhone 17 de 2025 pourrait être un meilleur choix. L'iPhone 16 de cette année ne dispose que de 8 Go de mémoire vive et la plupart des traitements d'IA sont effectués dans le nuage. L'iPhone 17 de l'année prochaine disposera de 12 Go de RAM et d'applications d'IA plus pointues. C'est quelque chose à considérer pour ceux qui ont un budget limité et qui veulent mettre à jour leur iPhone.

Il fait ici référence au traitement de l'IA qui peut se faire soit sur l'appareil, soit sur les serveurs d'Apple. Le mieux étant évidemment d'économiser la bande-passante et, ainsi, de préserver la confidentialité des données.

Ce n'est pas la première fois que des rumeurs font état d'une forte augmentation (+ 50 %) de la mémoire vive dans les iPhones de 2025 d'Apple. En mai 2024, l'analyste Jeff Pu de la société d'investissement Haitong avait indiqué dans une note de recherche que la puce A19 des iPhone 17 Pro et Pro Max seraient équipés de 12 Go de RAM, tandis que l'iPhone 17 et le potentiel iPhone 17 Slim (ou « Air »), qui pourrait bénéficier d'un nouveau design, auraient 8 Go de RAM. Cependant, la fuite du jour semble indiquer que tous les modèles seront traités de la même manière.

Une source de qualité

Si vous en doutez, rappelons que le leaker « Phone Chip Expert » est connu pour ses prédictions de qualité. Il a notamment été le premier à annoncer que l'iPhone 7 serait résistant à l'eau et que les modèles standard de l'iPhone 14 continueraient à utiliser la puce A15 Bionic, tandis que l'A16 serait réservée aux modèles iPhone 14 Pro.

Plus récemment, « Phone Chip Expert » a également été le premier à révéler qu'Apple développait son propre processeur de serveur d'IA en utilisant le processus 3nm de TSMC, avec une production de masse prévue pour le second semestre 2025.



En attendant, rendez-vous le 9 septembre pour le keynote "It's Glowing" d'Apple. On attend plusieurs nouveautés dont l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro, l'iPhone 16 Pro Max, les AirPods 4, l'Apple Watch SE 3, l'Apple Watch Ultra 3, l'Apple Watch X et même peut-être l'iPad 11 et l'iPad mini 7.