Rumeur : L'iPhone 17 Air sans SIM, l'iPhone 17 Pro en aluminium

Enfin des informations concrètes sur les iPhone 2025. Selon Wayne Ma, de The Information, les prochains iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max introduiront des modifications de conception substantielles. Un changement essentiel comprend le retour aux cadres en aluminium pour les modèles haut de gamme, un choix de matériau vu pour la dernière fois dans les modèles iPhone précédents avant l'introduction de l'acier inoxydable et plus récemment du titane. De son côté, l'iPhone 17 Air sera très fin, ce qui va limiter les haut-parleurs et l'appareil photo. Il n'aurait pas non plus de SIM physique.

L'iPhone 17 Pro

Changement de matériau : le nouveau design comportera un cadre en aluminium, ramenant un matériau utilisé dans les modèles moins haut de gamme comme l'iPhone SE et l'iPhone 16, visant un équilibre entre sensation haut de gamme et poids plus léger.

: le nouveau design comportera un cadre en aluminium, ramenant un matériau utilisé dans les modèles moins haut de gamme comme l'iPhone SE et l'iPhone 16, visant un équilibre entre sensation haut de gamme et poids plus léger. Conception de la bosse de l'appareil photo : l'arrière de ces appareils arborera un nouveau design avec la moitié supérieure en aluminium, y compris une bosse de caméra rectangulaire plus grande. Il s'agit d'un écart par rapport à la bosse de caméra traditionnelle en verre 3D, la moitié inférieure conservant du verre pour la compatibilité de charge sans fil.

L'iPhone 17 Air

Épaisseur : l'iPhone 17 Air serait aussi fin que 5 à 6 mm, établissant potentiellement un nouveau record de finesse pour l'iPhone.

: l'iPhone 17 Air serait aussi fin que 5 à 6 mm, établissant potentiellement un nouveau record de finesse pour l'iPhone. Plateau SIM : la conception pourrait exclure un plateau de carte SIM physique, se concentrant sur la technologie eSIM.

: la conception pourrait exclure un plateau de carte SIM physique, se concentrant sur la technologie eSIM. Haut-parleurs : un seul haut-parleur dans l'écouteur en raison de contraintes d'espace.

: un seul haut-parleur dans l'écouteur en raison de contraintes d'espace. Modem 5G : il sera doté d'un modem 5G conçu par Apple, qui ne prendra pas en charge la 5G mmWave, ce qui pourrait entraîner des vitesses de données inférieures par rapport à la technologie de Qualcomm.

: il sera doté d'un modem 5G conçu par Apple, qui ne prendra pas en charge la 5G mmWave, ce qui pourrait entraîner des vitesses de données inférieures par rapport à la technologie de Qualcomm. Batterie : une batterie plus petite est attendue, ce qui pourrait avoir un impact sur la durée de vie de la batterie.

: une batterie plus petite est attendue, ce qui pourrait avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. Appareil photo : l'appareil devrait avoir une bosse d'appareil photo singulière et placée au centre, contrastant avec les configurations à multiples objectifs des modèles précédents.

: l'appareil devrait avoir une bosse d'appareil photo singulière et placée au centre, contrastant avec les configurations à multiples objectifs des modèles précédents. État du développement : actuellement en phase de tests préliminaires chez Foxconn, Apple est confronté à des défis pour intégrer les composants nécessaires comme une batterie suffisante.

En outre, l'iPhone 17 Air devrait également inclure un écran de 6,6 pouces, un cadre en aluminium, la puissante puce A19, la technologie Face ID, Dynamic Island, une seule caméra arrière de 48 mégapixels, une caméra frontale de 24 mégapixels et 8 Go de RAM pour prendre en charge les fonctionnalités Apple Intelligence.



Ces changements de conception visent à offrir une nouvelle esthétique et de nouvelles fonctionnalités tout en répondant aux défis d'ingénierie posés par un facteur de forme ultra-mince.



En clair, on peut s'attendre à une nouvelle évolution dans la gamme 2025, de quoi satisfaire les fans et attirer toujours plus de clients.