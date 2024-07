Rumeur : l'iPhone 17 Plus aura un écran plus petit

Si la majorité des clients préfèrent aujourd'hui un iPhone avec un grand écran pour profiter pleinement du streaming, des jeux ou des appels vidéos, il reste encore beaucoup de personnes qui adorent les petits écrans. Même si Apple a supprimé la version "mini" de ses gammes d'iPhone, l'entreprise n'oublie pas pour autant l'importance de ne pas dépasser les limites dans la taille des écrans de ses iPhone.

Un iPhone 17 Plus avec un écran plus petit

Selon une récente rumeur de l'analyste Ross Young (spécialisé dans les indiscrétions autour des écrans sur les appareils Apple), l'iPhone 17 Plus pourrait connaître une réduction de la taille de son écran. Actuellement, l'iPhone 15 Plus a une taille de 6,7 pouces, soit exactement la même que l'iPhone 15 Pro Max. Dès la prochaine gamme d'iPhone qui sera annoncée au cours du mois de septembre 2024, les choses vont commencer à changer.



L'iPhone 16 Plus conservera les 6,7 pouces, mais l'iPhone 16 Pro Max évoluera lui vers les 6,9 pouces. C'est une petite différence, mais cela montre que la stratégie d'Apple d'axer la même taille d'écran sur le modèle Plus et Pro Max ne sera plus la même.

Dès les iPhone 17, le modèle Plus passera à une taille inférieure à 6,7 pouces, ce qui creusera l'écart dans la taille d'écran avec le modèle Pro Max. Apple pourrait adopter une nouvelle approche visant inciter les consommateurs à dépenser davantage d'argent dans un modèle Pro Max plutôt qu'un modèle Plus. N'oublions pas que l'objectif principal de l'entreprise est que les clients privilégient l'achat d'un iPhone Pro ou Pro Max, car ce sont les deux modèles où la marge de bénéfice est la plus importante.



Si l'information est présentée comme étant "certaine", Ross Young n'a pas réussi à avoir (avec ses sources) la taille exacte qu'aura l'iPhone 17 Plus. Toutefois, comme il s'agit d'un plus grand modèle que l'iPhone 17 standard, il y a fort à parier que la différence de taille soit minime, autrement dit, l'iPhone 17 Plus pourrait passer de 6,7 pouces à 6,3 pouces maximum.



