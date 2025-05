Même taille d'écran pour l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro

Apple s’apprête à réuniformiser la taille d’écran entre ses modèles standard et Pro. Selon l’analyste Ross Young, l’iPhone 17 de base aura désormais un écran de 6,27 pouces, soit la même taille que l’iPhone 17 Pro, marquant un retour en arrière par rapport à la génération précédente.

iPhone 17 : le modèle standard adopterait de nouveau la taille d’écran du Pro en plus du 120 HZ

Le réputé analyste Ross Young vient de confirmer (à son tour) une évolution majeure pour la gamme iPhone 17 : le modèle de base adoptera un écran de 6,27 pouces, exactement la même taille que celui de l’iPhone 17 Pro. Un retour en arrière après avoir essayé un changement sur la gamme iPhone 16.

iPhone 17 : une taille d’écran revue à la hausse

Actuellement, l’iPhone 16 (modèle de base) est doté d’un écran de 6,1 pouces, contre 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro. Avec l’iPhone 17, Apple revient à une taille unique pour les deux modèles.

iPhone 16 : 6,1 pouces

iPhone 16 Pro : 6,3 pouces

iPhone 17 (standard et Pro) : 6,27 pouces

Cela représente une hausse significative pour le modèle standard, qui se rapproche encore davantage de l’expérience utilisateur offerte sur les modèles Pro. Sans oublier que ce serait enfin la bonne année pour voir le modèle standard d'équiper d'un écran 120 Hz ProMotion.

Vers une gamme plus cohérente

Cette décision semble s’inscrire dans une stratégie d’harmonisation du design et de la taille d’affichage entre les différents modèles. En rendant les écrans identiques sur les iPhone 17 et 17 Pro, Apple pourrait faciliter la production à grande échelle. Cette évolution confirmerait la volonté d’Apple d’élever le niveau de son modèle d’entrée de gamme, tout en brouillant un peu plus la frontière entre les modèles « standard » et « Pro ».