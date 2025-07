Le prix de l’iPhone Fold se précise, son épaisseur aussi

Alors que Samsung a enfin fait évoluer son Galaxy Z Fold 7 avec un téléphone bien plus fin et léger, les analystes de UBS (via Fortune) estiment que l'iPhone pliable d'Apple, longtemps sujet à des spéculations mais attendu de pied ferme en 2026, pourrait avoir un prix de départ aux États-Unis de 1 800 à 2 000 dollars. Et la finesse du dernier Fold de Samsung serait également la cible d’Apple.

Un prix haut perché

Un tel tarif, estimé à 1799 $, soit 1 999 € minimum, le rendrait plus cher qu'un MacBook Pro, qui débute à 1 599 dollars et 1 899 €, et l'iPhone le plus coûteux à ce jour, dépassant l'iPhone Pro Max. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 7 de Samsung débute à 1 999,99 dollars, ce qui suggère qu'Apple aligne ses prix sur ceux de ses concurrents sur le marché des pliables. Mais ça, Kuo l’avait déjà dit par le passé.

Une épaisseur de 4,8 mm

Mais le plus intéressant reste la fuite sur Weibo par le compte Instant Digital qui affirme que l'iPhone 18 Fold aura une épaisseur d'au moins 4,8 mm lorsqu'il est déplié. Cela contredit une estimation antérieure de l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo, qui prévoyait une épaisseur plus fine de 4,5 mm. Instant Digital, suivi par plusieurs millions d'abonnés sur Weibo, a déjà révélé des informations précises, comme la couleur jaune de l'iPhone 14 et la boucle milanaise en titane de l'Apple Watch Ultra 2.



Le Galaxy Z Fold 7 de Samsung vu début juillet, en comparaison, mesure 4,2 mm d'épaisseur, ce qui lui donne un léger avantage en termes de finesse. Apple, qui entre sur le marché des pliables des années après le lancement de Samsung en 2019, pourrait avoir du mal à atteindre ce niveau de raffinement dans sa première mouture. Pourtant, la marque américaine a quelques atouts.



L'appareil de l’iPhone Fold devrait comporter un écran interne de 7,8 pouces avec un design « sans pli », un écran externe de 5,5 pouces, deux caméras arrière, une caméra frontale et un bouton d'alimentation avec Touch ID au lieu de Face ID. Le côté sans pli serait une première.