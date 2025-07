Une couleur orange cuivrée pour les iPhone 17 Pro selon Sonny Dickson

Selon les dernières rumeurs, les iPhone 17 Pro et Pro Max à venir d'Apple pourraient introduire une teinte cuivrée-orange saisissante, d'après l'initié Sonny Dickson. De quoi offrir un choix élargi au moment de dépenser plus de 1 200 euros.

Une couleur inédite !

Celui qui a déjà été à l'origine de plusieurs fuites exactes dont des prototypes d'iPhone, des pièces du Vision Pro ou encore des maquettes de l'iPhone 17 Air attendu pour septembre, Dickson a récemment publié des images sur les réseaux sociaux montrant ce qui semble être des caches d'objectifs de caméra arrière pour la gamme iPhone 17 Pro, étiquetés dans cinq couleurs : noir, gris, argent, bleu foncé et orange.

Les teintes noir, gris et argent correspondent probablement aux finitions actuelles titane noir, titane naturel et titane blanc de l'iPhone 16 Pro. Le cache bleu foncé suggère un possible retour de la couleur titane bleu de l'iPhone 15 Pro. Le plus intrigant est le cache orange, qui laisse présager une nouvelle teinte cuivrée jamais vue auparavant sur un iPhone. Elle remplacerait la finition titane sable actuelle.

L'authenticité de ces images reste impossible à établir, mais Sonny Dickson a une réputation de partager des fuites fiables, y compris des maquettes, des coques et des fichiers CAO, prédisant souvent avec précision les mises à jour de design et de couleur des iPhone.



Apple devrait présenter la gamme iPhone 17 en septembre, nous saurons donc si cette nouvelle palette vibrante est réelle dans seulement quelques mois. Ils seront bien évidemment équipés d'iOS 26 d'office, avec peut-être quelques ajustements d'interfaces spécifiques pour marquer leur différence.