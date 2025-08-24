iPhone 18 Fold : caractéristiques et design selon Bloomberg

D'après la dernière lettre d'information dominicale de Mark Gurman de Bloomberg, le premier iPhone pliable d'Apple, attendu pour l'année prochaine sous le nom potentiel d'iPhone 18 Fold, adoptera un design en forme de livre avec un écran extérieur de 5,5 pouces et un écran intérieur de 7,8 pouces, comme indiqué par l'analyste de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, Ming-Chi Kuo. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold7 de Samsung dispose d'un écran extérieur de 6,5 pouces et d'un écran intérieur de 8 pouces.

Un système hybride entre iPad et iPhone

L'iPhone Fold premier du nom devrait inclure quatre caméras : une frontale, une intérieure et deux arrière. Il intégrera également Touch ID via un bouton d'alimentation, une fonctionnalité déjà présente sur les derniers modèles d'iPad Air, iPad mini et iPad d'entrée de gamme, au lieu de Face ID.

Notre confrère rapporte qu'Apple est passé à la technologie d'affichage in-cell au lieu de on-cell, ce qui, combiné à une plaque d'affichage métallique perforée au laser, permettra d'obtenir un écran intérieur « sans pli » ou très peu visible, selon Kuo. Cette technologie vise à réduire les contraintes dues à la flexion et les déboires des premiers Galaxy Fold.



L'appareil utilisera le modem C2 de deuxième génération d'Apple pour la connectivité cellulaire et n'aura pas d'emplacement pour carte SIM physique, juste une eSIM. Enfin, Apple teste des options de couleur noir et blanc pour l'iPhone pliable.



Mais le plus important, qui n'est pas évoqué ici, concerne le logiciel. Apple, qui a introduit le style Liquid Glass sur iOS 26, travaille sur un système entre iOS et iPadOS, avec un accent mis sur le multitâche et le passage fluide d'un écran classique à un grand écran (quand on ouvre l'appareil). Reste à connaître le prix, certains annonçant un tarif à plus de 2 000 euros...