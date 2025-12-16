Du MagSafe pour l'iPhone 17e contrairement à l'iPhone 16e

Selon un nouveau rapport, l’iPhone 17e à venir en 2026 intégrerait enfin le support MagSafe, une fonctionnalité controversée qu’Apple avait supprimée de l’iPhone 16e. Une excellente nouvelle même s'il faudra faire attention à garder le même prix final.

L’iPhone 17e pourrait corriger le plus gros défaut de son prédécesseur

The Information a publié aujourd’hui un rapport détaillé sur les futurs modèles d’iPhone, révélant un détail particulièrement attendu concernant l’iPhone 17e prévu pour 2026. Le support MagSafe ferait son grand retour sur le modèle d’entrée de gamme d’Apple.

Ces dernières semaines ont apporté plusieurs rumeurs concernant le prochain iPhone 17e. Apple prévoit d’équiper l’appareil d’une caméra frontale avec Center Stage, d’une Dynamic Island et de bordures plus fines. Mais l’ajout du support MagSafe pourrait bien une autre bonne nouvelle pour les utilisateurs.

L’absence de MagSafe sur l’iPhone 16e avait été l’une des décisions les plus controversées d’Apple en 2025. Bien que le modèle prenne en charge la recharge sans fil Qi standard, l’absence du standard propriétaire MagSafe d’Apple signifie que l’appareil est incompatible avec les accessoires MagSafe et n’offre pas la même qualité d’expérience de recharge magnétique que les modèles plus coûteux.

En ajoutant MagSafe à l’iPhone 17e, Apple répond directement à l’une des plus grandes critiques formulées à l’encontre du modèle précédent. Cette amélioration permettra aux utilisateurs de profiter de l’écosystème complet d’accessoires MagSafe, incluant les chargeurs magnétiques, les supports pour voiture, les batteries externes et les nombreux accessoires tiers compatibles.



Combiné avec la puce A19, la caméra Center Stage (cadre centré), la Dynamic Island et les bordures affinées, l’iPhone 17e s’annonce comme un modèle extrêmement attractif pour les acheteurs soucieux de leur budget. Espérons que son prix n'augmente pas en Europe.