La nouvelle batterie MagSafe est exclusive à l'iPhone 17 Air

Si vous avez prévu de précommander un iPhone 17 et espériez l'associer à la dernière batterie MagSafe d'Apple, vous risquez d'être déçu. La nouvelle batterie MagSafe à 115 euros (99 $) est exclusivement compatible avec l'iPhone Air ultra-fin, selon la page produit d'Apple, et ne fonctionne pas avec l'iPhone 17 ou l'iPhone 17 Pro.

Un accessoire sur-mesure

Non Apple n'a pas utilisé une technologie étrange, mais tout simplement parce que le design unique de la batterie entre en conflit physique avec les systèmes de caméra de ces modèles.

Contrairement à l'ancienne batterie MagSafe d'Apple, qui prenait en charge plusieurs générations d'iPhone avant d'être abandonnée en 2023, cette nouvelle version est conçue pour le profil fin de 5,6 mm du tout nouvel iPhone Air et sa batterie interne plus petite de 3 149 mAh. Ses dimensions correspondent exactement à la zone sous le bandeau de l'appareil photo, qui est plus étirée que sur les autres téléphones annoncés ce soir.



Bien que cela puisse frustrer les clients de l'iPhone 17, cette décision est logique compte tenu de l'autonomie légèrement réduite de l'iPhone Air. Des alternatives MagSafe tierces restent disponibles pour les autres modèles d'iPhone, comme l'excellente batterie LISEN très fine.