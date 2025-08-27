GameSir dévoile la X5s, une manette avec effet Hall et mode turbo

Sans crier gare, GameSir a lancé le X5s, une version améliorée du contrôleur mobile X5 Lite, combinant un design adapté aux voyages avec des fonctionnalités de pointe pour une expérience de jeu plus fluide et immersive. Le tout à prix vraiment raisonnable.

Mises à jour et caractéristiques principales

Le X5s introduit une connectivité tri-mode — Bluetooth, USB-C filaire et sans fil 2,4 GHz — compatible avec iOS et Android, mais aussi la Nintendo Switch, la Switch 2, le Mac et le PC. Il s’adapte aux appareils mesurant entre 105 et 213 mm de large, assurant une compatibilité avec divers smartphones et consoles portables. C'est par exemple une bonne alternative aux Joy-Cons, tout comme aux accessoires mobiles connus comme la Backbone One ou la Razer Kishi.

Pour en revenir à la X5s, GameSir a amélioré la précision du contrôle grâce aux joysticks à effet Hall, utilisant des capteurs magnétiques sans contact pour éliminer le drift des sticks et offrir jusqu’à deux millions de cycles de durabilité. Les gâchettes, aussi à effet Hall, garantissent des entrées fluides et précises, avec un mode gâchette rapide pour les moments compétitifs. Pour l’immersion, deux moteurs de vibration HD offrent un retour haptique raffiné. L’application GameSir permet de personnaliser les zones mortes, l’intensité des vibrations et la configuration des boutons, tandis que les boutons ABXY interchangeables et la prise en charge du mode turbo pour les boutons principaux et gâchettes ajoutent de la polyvalence.

Autres caractéristiques

Des refroidisseurs amovibles FX5 ou FX5 Lite (vendus séparément) empêchent la surchauffe des appareils lors de longues sessions. L’intégration avec la plateforme GameHub de GameSir simplifie l’accès aux jeux dans le Cloud sur mobile et aux émulateurs.

Prix et disponibilité

Le GameSir X5s est disponible dès maintenant pour 59,99 € sur le site de GameSir et sur Amazon, offrant une option de premier choix pour les passionnés de jeux mobiles. D'ailleurs, si vous en faites partie, iPhoneSoft reste la première source pour découvrir les nouveautés de l'App Store.

