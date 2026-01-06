CES 2026 : HP dévoile un ordinateur tenant dans un clavier (EliteBoard G1a)

Oui, il est possible de faire plus petit que le Mac mini M4. HP réinvente le bureau avec l'EliteBoard G1a, un concept qui intrigue autant qu'il surprend. Présenté au CES 2026 de Las Vegas, ce périphérique hybride intègre un ordinateur complet dans un clavier d'apparence classique. L'idée n'est pas totalement nouvelle dans l'histoire de l'informatique, mais sa réalisation moderne avec des composants actuels marque une approche différente du poste de travail traditionnel.

Un ordinateur de bureau ultraportable

L'EliteBoard G1a embarque un processeur AMD Ryzen AI de série 300, avec des configurations allant du Ryzen AI 5 350 au Ryzen AI 7 370 Pro. HP promet plus de 50 TOPS de puissance pour l'intelligence artificielle, suffisant pour faire tourner Windows 11 et les applications de productivité courantes. Le clavier ne mesure que 12 mm d'épaisseur et pèse entre 675 grammes et 770 grammes selon la configuration.

Sous le capot, on trouve jusqu'à 64 Go de RAM DDR5 sur deux slots SODIMM et jusqu'à 2 To de stockage SSD. Le système de refroidissement actif aspire l'air par le dessous et l'évacue par une fente à l'arrière. HP assure que la chaleur n'atteint jamais les touches et que le ventilateur reste discret grâce à sa certification TUV pour le bruit réduit. La connectique n'est pas oubliée avec la prise en charge de deux écrans 4K en daisy chain via USB-C.

La modularité constitue un point fort de ce produit : le fond se retire facilement pour remplacer la RAM, le SSD, la batterie ou même le module WiFi. Cette approche rappelle certains principes chers à Apple dans les années 1980-1990, avant que la marque ne privilégie l'intégration maximale. La version avec batterie intégrée de 35Wh offre environ 3h30 d'autonomie, permettant une utilisation nomade bien qu'il vous faille accéder un écran externe que HP a prévu de vendre séparément.

Un retour aux sources modernisé

Ce format évoque inévitablement les premiers ordinateurs personnels comme l'Apple II ou le Commodore 64, qui logeaient déjà toute leur électronique sous le clavier. Mais là où ces machines des années 1970-1980 servaient principalement à l'éducation ou aux jeux 8-bit, l'EliteBoard G1a vise clairement les environnements professionnels modernes. Plus récemment, le Raspberry Pi 400 avait ressuscité ce concept à petit prix, mais avec des capacités limitées.

Face aux iMac d'Apple qui intègrent l'ordinateur dans l'écran, HP propose une vision alternative : libérer l'écran de toute contrainte technique. Vous choisissez votre moniteur indépendamment et déplacez votre puissance de calcul aussi facilement qu'un clavier sans fil. Le fabricant vise Mars 2026 pour la commercialisation sur HP.com, sans encore dévoiler les tarifs, notamment à cause des prix de la mémoire. Evidemment, on s'attend à ce que ce produit coûte (très) cher mais la proposition reste intéressante.



