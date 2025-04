Le 4 avril 2025 n’est pas une date comme les autres pour le monde de la tech. Microsoft, l’un des piliers de l’informatique moderne, souffle aujourd’hui ses 50 bougies. Une de plus qu'Apple qui existe depuis 49 ans. Depuis ses modestes débuts dans un garage jusqu’à son statut de géant mondial, l’entreprise fondée par Bill Gates et Paul Allen a su traverser les décennies en étant au cœur de chaque grande révolution numérique.

Microsoft fête ses 50 ans : un demi-siècle d’innovation et de technologie

Ce 4 avril 2025 marque un moment historique dans le monde de la technologie : Microsoft célèbre ses 50 ans. Fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, la société a profondément transformé le paysage numérique mondial. De MS-DOS à Windows, en passant par la suite Office, la Xbox ou encore Azure, Microsoft a été le moteur de nombreuses révolutions technologiques.

À l’occasion de cet anniversaire symbolique, Bill Gates a publié un article sur Gates Notes dans lequel il revient sur les débuts de l’entreprise, notamment avec la publication du code source original d’Altair BASIC, le premier produit commercial de Microsoft. Ce langage, conçu pour le tout premier micro-ordinateur (le MITS Altair 8800), a marqué le début de l’aventure. Gates décrit ce moment comme « un tournant personnel » et se dit encore ému de revoir les pages manuscrites du code, aujourd’hui mises en ligne pour les passionnés et les curieux.

En 50 ans, Microsoft est passée d’une start-up de deux jeunes passionnés à une multinationale comptant plus de 220 000 employés et pesant plusieurs milliards de dollars en bourse. Mais plus que les chiffres, ce sont les nouveautés : Windows 95, le cloud computing, le développement de l'IA avec Copilot ou encore l'acquisition de géants comme LinkedIn et Activision Blizzard.

Aujourd’hui, Microsoft ne se contente plus d’accompagner l’évolution numérique, elle la façonne. Et selon Gates, « le futur est encore plus excitant que le passé ». À 50 ans, la firme de Redmond regarde vers demain, plus engagée que jamais dans une technologie éthique, inclusive et durable.

Joyeux anniversaire, Microsoft.