L'iPhone est intégré au menu Démarrer de Windows 11

Les utilisateurs de la version bêta de Windows 11, les fameux Insiders, ont désormais la possibilité de tester l'intégration de l'iPhone directement depuis le menu Démarrer du système d'exploitation de Microsoft. Cette mise à jour étend aux utilisateurs d'iPhone les mêmes commodités auparavant exclusives à Android, telles que la surveillance de l'état de la batterie et de la connectivité, la gestion des messages et des appels et le suivi des activités récentes, le tout accessible depuis l'accueil.

AirDrop sur Windows

Outre l'accès rapide à plusieurs fonctionnalités clés lorsque l'iPhone est connecté à un PC, les utilisateurs seront ravis d'apprendre que le transfert de fichiers entre votre iPhone ou appareil Android et votre PC Windows est sur le point de devenir considérablement plus simple, à l'image d'une version Windows d'AirDrop, permettant un partage rapide et sans tracas de photos et de documents.

Windows 11 avec mention de l'iPhone et d'Android.

Comment lier l'iPhone à Windows

Auparavant, la connexion de votre téléphone à votre PC nécessitait l'utilisation de l'application Phone Link, mais le processus est désormais simplifié. Les nouveaux utilisateurs peuvent lier leurs appareils directement depuis le menu Démarrer en :

Ouverture du menu Démarrer

Sélection s'ils ont un Android ou un iPhone

Suivez les instructions simples à l'écran

Un iPhone connecté à Windows 11.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs de Windows Insiders dans les canaux Dev ou Beta, avec un déploiement plus large prévu dans les mois à venir pour tous les utilisateurs. Nous mettrons à jour l'article en conséquence.



Cette évolution vers une meilleure intégration entre les différents systèmes d’exploitation est louable. Elle simplifie non seulement la vie de ceux qui sont ancrés dans l’écosystème Apple et envisagent un changement, mais promeut également l’idée que le choix des appareils ne doit pas compromettre la commodité, la fonctionnalité ou la connectivité transparente. En clair, Microsoft fait tout pour que vous n'achetiez pas de Mac. Mais quel PC peut également un Mac mini m4 ou un MacBook Pro M4 à cette heure-ci ?