CES 2025 : AMD lance sa nouvelle architecture RDNA4 et son upscaling FSR 4

AMD dévoile discrètement sa nouvelle génération de cartes graphiques RDNA4 au CES 2025, avec les Radeon RX 9070 XT et RX 9070. Cette présentation s'accompagne de l'annonce du FSR 4, une technologie d'upscaling basée sur l'intelligence artificielle. Faisons le point sur ces nouveautés qui marquent un tournant dans la stratégie d'AMD face à Nvidia qui vient d'annoncer sa génération RTX 50 en grande pompe.

RDNA4 : Une architecture repensée pour l'IA et le ray-tracing

AMD inaugure sa nouvelle architecture RDNA4, gravée en 4nm (vraisemblablement chez TSMC). Cette génération apporte plusieurs évolutions majeures, notamment des unités de calcul optimisées et une refonte complète du moteur de ray-tracing. Les cartes intègrent la deuxième génération d'accélérateurs d'IA et le moteur Radiance Display de seconde génération.



Les Radeon RX 9070 XT et RX 9070 seront disponibles au premier trimestre 2025 via de nombreux partenaires comme Asus, Gigabyte, Sapphire, PowerColor et XFX. En termes de performances, AMD positionne la RX 9070 XT au niveau d'une RTX 4070 Ti, tandis que la RX 9070 classique viserait les performances d'une RTX 4070 SUPER.

FSR 4 : Le grand bond en avant

La nouveauté majeure est l'introduction du FSR 4 (FidelityFX Super Resolution), qui marque un changement radical dans l'approche d'AMD. Cette technologie d'upscaling s'appuie désormais sur le machine learning, à l'instar du DLSS de NVIDIA. Elle promet une qualité d'image nettement améliorée, particulièrement en 4K, et intègre les fonctionnalités de Frame Generation et d'Anti-Lag 2 pour optimiser la latence. A voir si les performances sont équivalentes au tout nouveau DLSS 4.



Point important à noter : le FSR 4 sera une exclusivité des cartes RDNA4, nécessitant les nouveaux accélérateurs d'IA intégrés. Une fonctionnalité intéressante permettra la mise à niveau automatique des jeux supportant le FSR 3.1 vers le FSR 4 sur les nouvelles cartes. Call of Duty: Black Ops 6 est déjà annoncé comme compatible avec cette technologie.



Avec cette nouvelle génération, AMD semble enfin prendre au sérieux la menace NVIDIA en adoptant une approche plus offensive sur les technologies d'IA et de ray-tracing. La firme va jusqu'à aligner sa nomenclature sur celle de son concurrent, passant directement à la série 9000 pour faciliter les comparaisons. Reste maintenant à connaître les tarifs et les performances réelles de ces nouvelles cartes face aux RTX 5000 de NVIDIA, même si AMD ne cherche plus à concurrencer les cartes haut de gamme. Exit la RTX 5090, AMD veut surtout proposer une alternative crédible à la RTX 5070, tout en étant légèrement moins chère. C'est en tout cas la stratégie adoptée par AMD depuis plusieurs années depuis que l'entreprise s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas concurrencer Nvidia sur tous les secteurs. Cette nouvelle génération de cartes graphiques devrait être disponible progressivement au premier trimestre 2025.