Dell repense ses gammes de PC avec des noms inspirés de l'iPhone (Pro, Pro Max)

A l'occasion du CES 2025, Dell opère un changement majeur dans sa stratégie marketing en abandonnant ses marques historiques au profit d'une nomenclature directement inspirée d'Apple. Un virage qui ne manque pas de faire réagir l'industrie tech, alors que le constructeur cherche à redynamiser ses ventes de PC.

Une simplification qui fait débat

Dell dit adieu à ses gammes emblématiques comme XPS, Inspiron ou encore Latitude pour adopter une nouvelle classification en trois catégories : Dell, Dell Pro et Dell Pro Max. Une nomenclature qui rappelle étrangement celle utilisée par Apple pour ses iPhone depuis 2019. Lors de la présentation à la presse en amont du CES 2025, les journalistes n'ont d'ailleurs pas manqué de relever cette similitude, mettant les dirigeants de Dell dans l'embarras.

Jeff Clarke, le COO de Dell, défend ce choix en expliquant que "les clients préfèrent des noms faciles à mémoriser et à prononcer" et qu'ils ne devraient pas avoir à "décrypter notre nomenclature parfois confuse". Michael Dell lui-même affirme que cette décision est basée sur des études menées auprès de "dizaines de milliers de clients".

Une complexité paradoxale

Ironiquement, alors que Dell prône la simplification, le nouveau système s'avère particulièrement complexe. Chacune des trois gammes principales (Dell, Dell Pro et Dell Pro Max) se décline en trois sous-catégories : Base, Plus et Premium. La situation devient presque absurde avec des noms comme "Dell Pro Max Micro Plus" pour certains PC de bureau.



Le média spécialisé Engadget est moqueur concernant cette nouvelle nomenclature :

"Dell Pro Max" semble assez clair, mais quand on essaie de comparer les appareils "Pro Max Plus" et "Pro Max Premium", toute logique est perdue. Nous avons quitté l'orbite des consommateurs normaux pour nous diriger vers celle des consultants surpayés qui ont probablement suggéré ce changement de nom. "Max" ne signifie-t-il pas déjà "le meilleur" ?



La situation devient encore plus hilarante quand on regarde les ordinateurs de bureau de l'entreprise : plus tard cette année, on peut s'attendre à voir le "Dell Pro Max Slim" et le "Dell Pro Max Micro". Max Micro ! Que sommes-nous en train de faire ici ?! (Et oui, vous pouvez vous attendre à ce que ces machines aient leurs propres sous-marques "plus" et "premium".)

La disparition de la marque XPS, référence premium de Dell depuis plus d'une décennie, suscite particulièrement l'inquiétude. Comme le souligne Sam Rutherford d'Engadget : "XPS était déjà la façon dont Dell signalait qu'un appareil était premium, donc le remplacer par un mot générique semble être un pas dans la mauvaise direction." Il n'y a pas encore de gamme "Plus", "mini" ou Studio mais qui sait, cela pourrait arriver. En tout cas, on sait où Dell puise son inspiration.



Cette refonte s'inscrit dans une stratégie plus large visant à relancer le marché du PC, notamment en misant sur l'intelligence artificielle. Les nouveaux appareils Dell intégreront des processeurs neuraux optimisés pour les tâches d'IA, une fonctionnalité que l'on retrouve déjà sur les derniers Mac équipés des puces Apple Silicon.