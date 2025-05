Microsoft assure que les PC Copilot+ sont plus rapides que le MacBook Air M4

Microsoft a publié une nouvelle publicité sur YouTube, avec un slogan plus que prétentieux "Nous sommes plus rapides qu'un Mac". La publicité met en avant les PC Windows dernier cri, plus précisément les modèles Copilot+, affirmant qu'ils sont jusqu'à 58 % plus rapides que la génération précédente de MacBook Air avec la puce M3, selon les résultats du benchmark CPU multi-cœur Cinebench 2024 datant de mai 2024.

Une publicité "objective"

Mieux qu'un M3 sorti début 2024, d'accord, mais quand on lit les petites lignes du sport, certains PC Copilot+ surpassent même les derniers modèles de MacBook Air équipés de la puce M4 dans le même benchmark. Pour ne rien vous cacher, on n'y croit moyen. À chaque fois que Microsoft a réalisé une publicité comparative, elle a biaisé les résultats, tout comme Qualcomm, l'autre concurrent des puces Apple.

Les mentions légales de la publicité précisent que Les modèles testés incluent le Yoga Slim 7x de Lenovo et le Surface Laptop de Microsoft, tous deux équipés du processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm, ainsi que l'OmniBook Ultra 14 de HP avec la puce Ryzen AI 9 HX 375 d'AMD.



Si Microsoft a optimisé ses ordinateurs pour ce genre de benchmark, tout de même à confirmer, Apple rétorque que ses puces M4 sont leaders de l'industrie en termes de performance par watt, permettant au MacBook Air d'offrir des performances rapides, une longue autonomie de batterie et un design fin sans ventilateur. Rappelons qu'en usage quotidien, les derniers Mac sont capables de faire tourner les jeux AAA sans sourciller, tout comme gérer de nombreux logiciels professionnels de montage, d'édition et de création numérique.



Cependant, pour certains utilisateurs, le choix entre Windows et macOS reste un facteur décisif. De notre côté, le match est plié. Et vous ?