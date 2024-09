Telegram ajoute un bot avec Microsoft Copilot

Avec des géants comme WhatsApp ou iMessage, il n’est pas toujours simple de se démarquer sur le marché des messageries instantanées cryptées. À ce petit jeu, Telegram est plutôt bon, la célèbre application apporte régulièrement des nouveautés pour attirer de nouveaux utilisateurs et parfois Telegram arrive à frapper de gros coups… C’est le cas aujourd’hui avec un partenariat stratégique !

Telegram x Microsoft pour Copilot

Telegram et Microsoft viennent de s’associer pour intégrer Microsoft Copilot au sein de l’application. Cette initiative permet aux utilisateurs de Telegram de bénéficier des capacités avancées de l’intelligence artificielle développée par Microsoft sans frais supplémentaire.



Pour commencer à utiliser Copilot sur Telegram, les utilisateurs doivent d’abord rechercher “Copilot Bot” dans l’application. Une fois trouvé, l’application demandera de partager le numéro de téléphone Telegram avec Microsoft, une étape obligatoire pour interagir avec l’IA. Qu’on se rassure, Telegram est réputé pour ses politiques de confidentialité strictes et cette nouvelle fonctionnalité ne fait pas exception.

Fonctionnalités, limitations de Copilot pour Telegram

Copilot pour Telegram offre des fonctionnalités similaires à celles des autres versions de Copilot, mais avec quelques restrictions. Pour l’instant, il est limité aux requêtes textuelles et ne peut pas créer d’images. Cependant, il peut effectuer des recherches sur Internet via Bing, ce qui permet ainsi aux utilisateurs d’accéder à des informations récentes et pertinentes, contrairement à d’autres IA qui peuvent être limitées par des mises à jour périodiques.

Capacités de Copilot

Microsoft affirme que Copilot pour Telegram peut aider les utilisateurs de plusieurs manières, notamment :

Proposer des films à regarder : en fonction des préférences de l’utilisateur, Copilot peut suggérer des films et des séries télévisées.

Créer une nouvelle routine d’exercices : les utilisateurs peuvent demander à Copilot de leur fournir des plans d’entraînement personnalisés.

Aider à accomplir des tâches de programmation : les développeurs peuvent obtenir de l’aide pour le codage et la résolution de problèmes techniques.

Traduire des conversations : Copilot peut traduire du texte entre plusieurs langues, facilitant ainsi la communication multilingue.

Cette collaboration entre Telegram et Microsoft représente une avancée majeure en matière d’intégration d’IA dans les applications de messagerie. Bien que certaines limitations existent, les fonctionnalités offertes par Copilot pour Telegram promettent d’améliorer l’expérience utilisateur en fournissant des réponses et des aides personnalisées dans divers domaines.

