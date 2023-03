Microsoft 365 Copilot s'appuie sur GPT-4 pour augmenter la productivité dans Office

Encore et toujours le même sujet, l'intelligence artificielle. Après Bing, Microsoft intègre l'IA dans sa suite Office pour réduire la pénibilité sur le lieu de travail. Lors de son événement "Future of Work", l'entreprise a dévoilé "Microsoft 365 Copilot" doté d'une intelligence artificielle qui, comme attendu, peut créer du contenu dans les applications Office à l'aide de requêtes textuelles. Vous pouvez par exemple demander à PowerPoint de créer une présentation à partir d'un document Word, puis de créer des transitions animées. Mais ce n'est pas tout.

Outre vos fichiers PPT, les autres applications du géant américain disposent de fonctionnalités similaires. Word peut créer une proposition basée sur les données d'une feuille de calcul ou modifier le ton d'un rapport. Excel peut décomposer des données ou prédire l'effet d'un changement de variable. Outlook peut résumer vos courriels ou rédiger des réponses, tandis que Teams peut récapituler des réunions ou même peser le pour et le contre d'un sujet de discussion. Un nouvel outil de dialogue en ligne (Business Chat) rassemble des informations provenant de plusieurs applications pour traiter l'évolution des projets, les incidents avec les clients et la planification.



La nouvelle technologie s'appuie sur le modèleGPT-4 d'OpenAI qui alimente la nouvelle recherche Bing. Cette technologie est plus factuelle, plus performante et moins susceptible de s'aventurer hors des limites acceptées que son prédécesseur GPT-3.5. Nous l'avons vu plus tôt dans la journée, GPT-4 peut même créer des applications iPhone complètes.

Date de sortie de Copilot

Microsoft teste déjà 365 Copilot auprès de 20 clients professionnels. Il prévoit d'élargir l'accès dans les "prochains mois" et partagera les détails des contrôles de l'administrateur informatique pour aider à déployer la technologie. Le prix et d'autres détails seront disponibles dans les mois à venir, indique l'entreprise.



Voilà ce qui s'appelle une réponse rapide. Quelques jours seulement après que Google a annoncé qu'il apporterait l'IA générative à Gmail et aux applications de l'espace de travail telles que Docs et Slides, Microsoft en fait de même. Google expliquait que ces futurs outils vous permettront de rédiger et de réviser du contenu, et même de générer automatiquement des images et des vidéos pour les présentations. Cette fonctionnalité ne sera disponible que pour les utilisateurs américains anglophones d'ici à la fin du mois de mars, mais elle devrait être étendue à d'autres langues et pays à l'avenir.

La course à l'IA entre Microsoft et Google ne fait que commencer, et Apple serait en train d'étudier la question pour améliorer Siri. Microsoft utilise l'IA pour revendiquer un avantage dans la recherche, le chat vidéo et d'autres tâches de productivité courantes. Google, quant à lui, traite l'IA comme un outil défensif. Des systèmes comme Bard peuvent l'aider à protéger son activité principale de recherche sur le net contre ChatGPT et d'autres systèmes d'IA que Google considère apparemment comme des menaces. Espérons que tout cela soit bien géré et ne se transforme pas en un soulèvement des robots...

