Les ingénieurs d'Apple planchent sur un Siri de type ChatGPT

Apple testerait finalement bien une intelligence artificielle générative autour de Siri, malgré le déni de certains responsables et les problèmes fondamentaux liés à la façon dont l'assistant virtuel est construit, selon les dires du New York Times. Une bonne nouvelle pour les clients qui n'auront peut-être pas à passer par notre astuce pour avoir ChatGPT dans Siri.

Apple rentre dans le "game"

Les employés ont apparemment été informés du large modèle de langage (LLM) d'Apple et d'autres outils d'IA lors du sommet annuel interne sur l'IA le mois dernier. Les ingénieurs d'Apple, y compris les membres de l'équipe Siri, auraient testé des concepts de génération de langage "chaque semaine" en réponse à l'essor des chatbots tels que ChatGPT.

Ces technologies basées sur l'apprentissage et l'intelligence artificielle ont mis en évidence la façon dont Siri, Alexa et d'autres assistants vocaux ont perdu leur avance. Siri, en particulier, a été confronté à de nombreux obstacles qui l'ont empêché d'évoluer de manière significative ces dernières années. S'adressant au New York Times, l'ancien ingénieur d'Apple, John Burkey, qui a travaillé sur Siri et a été chargé de l'améliorer en 2014, a expliqué que l'assistant vocal est construit sur un "code historique qui prenait des semaines à mettre à jour avec des fonctionnalités de base".

Sa conception lourde rendait très difficile l'ajout de nouvelles fonctionnalités par les ingénieurs. Par exemple, la base de données de Siri contient une grande liste de phrases dans près de deux douzaines de langues, ce qui en fait "une grosse boule de neige. Si quelqu'un veut ajouter un mot à la base de données de Siri, il se retrouve dans une grosse pile.

Cela signifie que des mises à jour simples, comme l'ajout de nouvelles phrases à l'ensemble des données, nécessitent de reconstruire toute la base de données de Siri, ce qui peut prendre jusqu'à six semaines. L'ajout de fonctionnalités plus complexes, comme de nouveaux outils de recherche, peut prendre jusqu'à une année entière.



Par conséquent, Siri ne pouvait pas devenir un "assistant créatif" comme ChatGPT, d'après Burkey. En début de semaine, OpenAI a dévoilé GPT-4, son moteur d'IA de nouvelle génération, qui permet au chatbot d'apporter des réponses encore plus avancées et, par exemple, de générer un texte complet ou même d'un site ou d'une app à partir d'un dessin, d'un croquis ou autre image.



La semaine dernière, DigiTimes a rapporté que l'intérêt croissant pour l'IA générative catalysé par ChatGPT a motivé une réévaluation de la façon dont la technologie est développée dans les grandes entreprises comme Apple, Meta et Amazon. Ces entreprises s'efforceraient de faire en sorte que Microsoft ne conserve pas son avance dans le domaine de l'IA. Apple et Tesla, en particulier, seraient en train de reconsidérer leur approche de l'IA.