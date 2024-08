Apple est en discussion pour investir dans OpenAI, le créateur de ChatGPT

L'une des sociétés qui a le plus d'avance dans le domaine de l'intelligence artificielle générative est sans aucun doute OpenAI. L'entreprise a surpris le monde entier avec ChatGPT et les nombreuses nouveautés qui ont été annoncées depuis le lancement initial. OpenAI a attiré l'attention de plusieurs géants, dont celle de l'Apple Park qui voit en OpenAI une entreprise dans laquelle il serait peut-être intéressant d'investir !

Apple et OpenAI, et si l'histoire allait plus loin qu'une simple intégration de ChatGPT dans iOS 18 ?

Apple serait en discussion pour réaliser un important investissement dans OpenAI, selon un récent article du Wall Street Journal. Cette nouvelle suscite une attention particulière, car il est rare qu'Apple investisse dans des entreprises extérieures, habituellement, la firme de Cupertino préfère racheter directement les entreprises et intégrer leurs employés dans ses propres effectifs. Le potentiel investissement d'Apple intervient alors qu'OpenAI envisage un nouveau cycle de financement, qui pourrait faire grimper sa valorisation au-delà des 100 milliards de dollars.



À plusieurs reprises, Apple a exprimé sa confiance dans le potentiel d'OpenAI et les innovations à venir. C'est cette vision partagée qui a conduit les deux entreprises à se rapprocher pour conclure un accord autour des prochains cycles de mises à jour.

Un des aspects les plus excitants de ce partenariat est l'intégration de ChatGPT à Siri. Prévue pour iOS 18, iPadOS 18, et macOS Sequoia, cette intégration devrait voir le jour avant la fin de l'année aux États-Unis. Grâce à cette collaboration, Siri sera capable d'afficher les réponses de ChatGPT en réponse aux questions et demandes des utilisateurs, sous réserve de leur consentement. Le modèle GPT-4o d'OpenAI (actuellement le modèle le plus performant disponible pour le grand public) alimentera ChatGPT sur les plateformes Apple.



Les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac pourront accéder à ChatGPT gratuitement, sans avoir besoin de créer un compte. Toutefois, Apple encouragera la création de comptes et proposera aux utilisateurs de souscrire à l'abonnement ChatGPT Plus pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires. Les abonnés à ChatGPT Plus auront la possibilité de lier leurs comptes pour accéder aux fonctionnalités premium sur leurs appareils Apple.



Apple et OpenAI semblent également partager un engagement envers la protection de la vie privée des utilisateurs. OpenAI ne conservera pas les requêtes effectuées via les appareils Apple et les adresses IP des utilisateurs seront anonymisées.



Ce potentiel investissement d'Apple dans OpenAI (pour une somme inconnue pour l'instant) pourrait être une évolution majeure dans la relation des deux entreprises. De nouvelles technologies développées par OpenAI pourraient aussi à l'avenir arriver plus rapidement dans l'écosystème Apple.