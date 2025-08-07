Le verre des iPhone et Apple Watch bientôt entièrement fabriqué aux États-Unis

Apple renforce sa présence industrielle aux États-Unis avec une annonce majeure : tout le verre qui recouvrira les futurs iPhone et Apple Watch sera désormais fabriqué aux États-Unis, en partenariat avec Corning. Une décision à la fois symbolique et stratégique.

Apple et Corning s’allient pour produire le verre des iPhone et Apple Watch à 100 % aux États‑Unis

Apple vient d’annoncer un engagement massif de 2,5 milliards de dollars auprès de Corning, afin que 100 % du verre couvrant des iPhone et Apple Watch soit fabriqué dans l’usine de Harrodsburg, Kentucky (USA). C’est la première fois dans l’histoire du groupe qu’un composant phare de ses produits sera entièrement produit sur le sol américain : une étape marquante pour Apple et son programme d’investissement industriel aux États-Unis.

Corning construit dans cette usine du Kentucky la plus grande et la plus avancée ligne de production de verre pour smartphones au monde. Cette installation sera entièrement consacrée à la fabrication du verre pour Apple, des innovations inaugurées avec le Ceramic Shield dès l’iPhone 12 et la main-d’œuvre locale va croître d’environ 50 % grâce à l’expansion.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du American Manufacturing Program, à travers lequel Apple prévoit d’investir 600 milliards USD sur quatre ans aux États-Unis. Ces efforts industriels visent à moderniser la chaîne d’approvisionnement, du verre au silicium, en passant par les aimants fabriqués par MP Materials ou les lasers VCSEL avec Coherent.

Tim Cook (CEO d’Apple) déclare : Grâce à la puissance de la fabrication américaine, chaque client possédant un nouvel iPhone ou une Apple Watch tiendra en main un verre de précision fabriqué ici même au Kentucky.

Wendell Weeks (CEO de Corning) souligne : Nous avons fabriqué le verre du premier iPhone il y a 18 ans à Harrodsburg. Aujourd’hui, nous engageons le centre le plus avancé jamais créé pour Apple.

Ce partenariat entre Apple et Corning est stratégique à plusieurs niveaux. Il permet d’abord à Apple de réduire sa dépendance aux chaînes de production internationales, dans un contexte de tensions commerciales croissantes et de risques de hausses tarifaires. En relocalisant une partie clé de sa production, l’entreprise sécurise son approvisionnement tout en renforçant sa souveraineté industrielle.



Par ailleurs, ce projet favorise la création de 20 000 emplois aux États-Unis, notamment dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme la recherche, l’ingénierie du silicium ou l’intelligence artificielle. Enfin, cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de valoriser les partenariats avec des fournisseurs américains de longue date, tels que Corning, Coherent, Texas Instruments ou Broadcom, consolidant ainsi une stratégie industrielle durable sur le sol américain.