Tout savoir sur l'écran et le verre Ceramiq Shield des iPhone 16

L'affichage des iPhone 16 évolue légèrement cette année. Outre des iPhone 16 Pro et Pro Max plus grands avec des bordures plus fines, atteignant respectivement 6,3 et 6,9 pouces, toute la gamme offre désormais une luminosité minimale de 1 nit, permettant un affichage plus discret, ainsi qu'un revêtement Ceramic Shield de deuxième génération qui rend l'écran 50 % plus résistant.

Une diagonale qui s'étire (encore)

L'iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max bénéficient donc d'écrans plus grands, marquant une évolution notable par rapport aux modèles précédents. Le modèle Pro passe d'un écran de 6,1 pouces à 6,3 pouces (exactement 6,27), tandis que le Pro Max augmente de 6,7 à 6,9 pouces (exactement 6,86), offrant ainsi une expérience visuelle toujours plus immersive. Apple a réussi à réduire encore plus les bordures, s'approchant véritablement du rêve de Jony Ive, l'ancien maître du design chez Apple, un smartphone qui ne serait qu'un écran en façade. Cette optimisation de l'espace se traduit par des appareils légèrement plus grands, le Pro Max mesurant 163,07 mm de hauteur et 77,6 mm de largeur pour un poids de 227 grammes, contre 221 grammes pour l'iPhone 15 Pro Max. L'épaisseur reste à 8,25 mm. Les changements sont les mêmes sur l'iPhone 16 Pro qui prend lui 12 grammes de plus.

Une luminosité plus flexible

La technologie d'affichage reste principalement inchangée avec l'utilisation de l'écran Super Retina XDR et de la technologique 120 Hz ProMotion. La luminosité maximale reste la même, avec un pic de 2000 nits en extérieur, 1600 nits pour le contenu HDR et 1000 nits pour une utilisation normale. Cependant, la petite nouveauté concerne la luminosité minimale qui est capable de descendre à 1 nit, permettant un affichage plus discret dans les environnements sombres, idéal pour consulter un message dans son lit. Cela pourrait également améliorer l'efficacité énergétique, surtout avec l'affichage permanent d'éléments tels que l'aiguille des secondes sur l'écran toujours activé des modèles Pro.

Un verre plus résistant

En plus des améliorations d'affichage, tous les modèles d'iPhone 16 bénéficient d'un nouveau revêtement Ceramic Shield de deuxième génération. Ce matériau hybride, composé de verre et de céramique, est 50 % plus résistant que son prédécesseur, introduit sur l'iPhone 12 (il était quatre fois plus résistant que son aîné). Il offre une meilleure protection contre les chutes et, selon Apple, est deux fois plus résistant que tout autre verre utilisé dans les smartphones concurrents, y compris le Gorilla Armor de Samsung. Cette résistance accrue sera certainement mise à l'épreuve lors des tests de chute et de rayures après le lancement des appareils.

Les nouveaux modèles d'iPhone 16 seront disponibles en précommande dès le vendredi 13 septembre, avec une sortie officielle prévue le 20 septembre. Retrouvez notre article complet sur les iPhone 16 et iPhone 16 Pro.