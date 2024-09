Tout savoir sur l'autonomie et recharge des iPhone 16

Comme prévu par les rumeurs de dernière minute, avec la nouvelle fournée d'iPhone 16, Apple a apporté des améliorations significatives à l'autonomie de la batterie, augmentant la durée de vie pour tous les téléphones par rapport à leurs prédécesseurs de la gamme iPhone 15. Chaque appareil 2024 bénéficie d'au moins une heure supplémentaire en lecture vidéo, et les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Pro Max affichent des gains encore plus importants, notamment en streaming vidéo et en lecture audio.

Une autonomie record

Outre le gain d'une heure à quatre en vidéo hors ligne, le streaming vidéo profite aussi de deux à quatre heures supplémentaires selon le modèle. Les modèles iPhone 16 Pro, quant à eux, offrent une lecture audio plus longue que leurs homologues précédents, avec plus dix heures, ce qui en fait des choix privilégiés pour les utilisateurs qui consomment beaucoup de contenu multimédia. Apple précise que ces durées d'autonomie sont des estimations maximales, car elles dépendent de l'usage individuel de l'appareil.

Voici l'autonomie estimée pour les différents modèles de la gamme iPhone 16 :

iPhone 16 : 22 heures de lecture vidéo, 18 heures de streaming vidéo, 80 heures d'audio.

iPhone 16 Plus : 27 heures de lecture vidéo, 24 heures de streaming vidéo, 100 heures d'audio.

iPhone 16 Pro : 27 heures de lecture vidéo, 22 heures de streaming vidéo, 85 heures d'audio.

iPhone 16 Pro Max : 33 heures de lecture vidéo, 29 heures de streaming vidéo, 105 heures d'audio.

L'autonomie annoncée pour les précédents iPhone 15 :

iPhone 15 : 20 heures de lecture vidéo, 16 heures de streaming vidéo, 80 heures d'audio.

iPhone 15 Plus : 26 heures de lecture vidéo, 20 heures de streaming vidéo, 100 heures d'audio.

iPhone 15 Pro : 23 heures de lecture vidéo, 20 heures de streaming vidéo, 75 heures d'audio.

iPhone 15 Pro Max : 29 heures de lecture vidéo, 25 heures de streaming vidéo, 95 heures d'audio.

Apple met un accent particulier sur ces gains d'autonomie cette année, et propose même sur ses pages produits un outil de comparaison qui permet aux utilisateurs de visualiser les différences de durée de batterie entre les nouveaux iPhone 16 et les modèles plus anciens. Par exemple, une personne qui passerait d'un iPhone 12 à un iPhone 16 pourrait bénéficier de cinq à quinze heures supplémentaires d'autonomie selon son usage.



En clair, l'iPhone 16 et ses congénères disposent d'une autonomie record pour la marque américaine.

La recharge plus rapide

En plus de ces améliorations en matière d'autonomie, les nouveaux modèles iPhone 16 prennent en charge la recharge rapide sans fil de 25 W lorsqu'ils sont associés à l'un des nouveaux chargeurs MagSafe d'Apple et un adaptateur de 30W ou plus. C'est la première fois que la recharge rapide est disponible en mode sans fil, permettant de recharger la batterie à 50 % en seulement 30 minutes. Le standard Qi2 est également toujours pris en charge pour une recharge sans fil, bien qu'il reste limité à 15W, comme pour les modèles MagSafe de génération précédente. De quoi facilité la recharge dans toutes les situations.